Melek otu cinsel gücü artırır mı?

Melek otu, tarihte pek çok kültürde şifa kaynağı olarak kullanılmış bir bitkidir. Melek otunun faydaları çok çeşitlidir. Melek otu, Çin, Kore ve Japonya gibi Asya ülkelerinde yaygın olarak yetişir. Ülkemizde de Doğu Karadeniz ve Marmara bölgesinde bulunur. Melek otunun diğer bir adı da Angelica’dır. Melek otu, Eylül ve Ekim aylarında hasat edilip kurutulur.

MELEK OTU CİLDİ TEMİZLER, AKNE VE SİVİLCEYE SON VERİR

Melek otu, cildin PH seviyesini ayarlar. Gözenekleri temizler ve bakterileri öldürür. Yüzdeki gerginliği, şişliği ve kızarıklığı azaltır. Kan akışını hızlandırarak, cildi canlı ve sağlıklı yapar. Ciltteki kaşıntı ve alerji gibi sorunları önler.

MELEK OTU KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Melek otu, yemeklerden 15 dakika önce, bir bardak sıcak suya bir miktar atılarak içilirse, kilo vermeye destek olur.

YAĞIYLA RAHATLATICI MASAJLAR YAPILABİLİR

Melek otunun kökünden çıkarılan yağ, dışarıdan uygulandığında, masaj ve tedavilerde kullanılabilir. Vücuttaki yaraların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.



