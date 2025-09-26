Melih Gökçek, 8 yıldır belediyeye ait dört lojmandan çıkmıyor!

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; Ankara’nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, 28 Ekim 2017’de görevinden istifa etmesine rağmen belediyeye ait dört dubleks lojmanda oturmaya devam ediyor. Lojmanların güncel değeri 63 milyon TL olarak belirtiliyor. Gökçek ve ailesi, tahliye kararına ve Yargıtay’ın bu kararı onamasına rağmen lojmanları boşaltmadı. Ayrıca, Gökçek’in belediyeye ait zırhlı Toyota Land Cruiser’ı 50 ay boyunca kullanıp yargı kararıyla iade ettiği öğrenildi.

İHALEYİ EŞİ KAZANMIŞ

2017’de, Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde, lojmanların satış ihalesi düzenlenmiş ve kanuna aykırı olarak ihaleyi eşi Nevin Gökçek kazanmıştı. Belediye başkanı ve yakınlarının, görevden ayrıldıktan sonraki üç yıl boyunca belediye ihalelerine katılamayacağı hükmüne rağmen satış, AKP’li başkan Mustafa Tuna döneminde gerçekleşti.

MAHKEME BELEDİYEYE VERİLMESİ KONUSUNDA KARAR VERDİ

2018’de 7 milyon 900 bin TL’ye satılan lojmanlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş döneminde usulsüzlük gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, lojmanların belediyeye iadesine karar verdi ve bu karar Yargıtay tarafından Temmuz 2025’te onandı.

LOJMANLARI HALEN TERK ETMİYOR

Gökçek, Yargıtay kararının ardından lojmanları yasal olarak satın aldığını ancak davayı kaybettiğini söyleyerek evleri boşaltacağını belirtmişti. Buna rağmen lojmanları terk etmedi. ABB Başkanı Yavaş, dün yaptığı açıklamada, “Usulsüz oturduğun o ev mahkeme kararıyla tespit edildi. Çık bakayım oradan, evsiz kalmazsın. Oğlan villa yaptırıyor, bir katında sen otur” diyerek Gökçek’e çağrıda bulunmuştu.

ANKAPARK SKANDALI

Melih Gökçek'in büyük proje olarak sunduğu ve zarara neden olan Ankapark olayıda en bilinen olayların başında geliyor. Gökçek, başkanlık döneminde 750 milyon dolar harcanarak yapılan Avrupa’nın en büyük tema parkı Ankapark, işletmeci şirketin borçları ödeyememesi yüzünden haciz işlemi başlatılmış ayrıca elektrik borcunu zar zor ödemişti. Park 2020 yılın ziyaretçi sayısındaki azalma nedeniyle kapatılmıştı. Ankapark, 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Temmuz 2022'de ABB'ye devredilmişti.

GÖKÇEK'İN "JELİBON" OLAYI

Bir ara sosyal medyada 'Jelibon Melih' olarak lanse edilen Gökçek'in jelibon olayı ise bir programdan kaynaklanıyor. Gökçek, katıldığı bir canlı yayın programında sosyal medyada yer alan Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon bulunduğuna dair paylaşımı gerçek sanıp üzerine değerlendirmede bulunmuştu. Gökçek, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." diyerek bunun üzerine araştırma yapacağını açıklamıştı. Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sözlerine ise Gökçek, "Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını vermesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.