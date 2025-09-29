Melih Gökçek dosyasında bomba iddia! Takipsizlik kararı veren savcının FETÖ davasından arandığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2017'de görevinden istifa eden Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Melih Gökçek ve ailesiyle ilgili yayınladığı “ahtapot” şemasında, FETÖ soruşturmalarıyla bağlantılı isimlerin bulunduğu iddia edildi. Yavaş’ın paylaştığı şemada, Gökçek hakkındaki suç duyurularına "takipsizlik" veren savcının, FETÖ davasından 9 yıldır aranan Şadan Sakınan olduğu öne sürüldü.

GÖKÇEK DAVALARINA "TAKİPSİZLİK" VEREN SAVCI FETÖ DAVASINDAN ARANIYOR

Yavaş’ın yaptırdığı incelemeye göre, Gökçek’in Sakınan’ın Etimesgut’taki arsasında yedi kez imar değişikliği yaptırarak milyonlarca lira rant sağlandığı tespit edildi. Gökçek hakkındaki suç duyuruları için “takipsizlik’’ kararı veren savcının FETÖ davasından 9 yıldır aranan Şadan Sakınan olduğu öne sürüldü.

Mansur Yavaş, Ankara Belediyesi'nde 2021-2024 yıllarında düzenlenen "konser"ler sebebiyle "kamu zararı" iddiasıyla yapılan operasyonlarla ilgili yaptığı konuşmada Melih Gökçek’in mahkeme kararına rağmen, sekiz yıldır belediye lojmanından çıkmasına sert çıkmıştı.

Yavaş'ın “Evden de çıkmıyorlar. Belediyeye ait her şeyi sahiplenmişler. Sanki Ankara bizimmiş gibi belediyenin mallarını şahsi malımız gibi kullanmışlar şimdiye kadar. Daha ayrıntılı çok şey ispat edeceğimiz. Kamuoyuna serip bu ailenin, Türkiye’nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz. Görsün insanlar, görsün ki suç işleyenin yanına kar kalmıyor” ifadeleri gündem olmuştu.

