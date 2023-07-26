Melih Gökçek hedef göstermişti. MHP'li belediye Cem Adrian konserini iptal etti

Gökçek, sanatçıyı toplumun değerlerine aykırı olmakla suçlayarak, konserin engelleneceğini ima etti. Bir gün sonra ise belediye başkanı, konserin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçek’ten Tehdit Gibi Paylaşım

Sarıkaya Belediyesi, Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında 6 Ağustos’ta Cem Adrian’ın sahne alacağını afişle duyurdu. Ancak bu duyuru, Melih Gökçek’in tepkisini çekti.

Gökçek, Twitter hesabından konser afişini paylaşarak, “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” diye yazdı.

Belediyeden İptal Kararı

Gökçek’in paylaşımının ardından Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptal edildiğini açıkladı.

Açıkel, “Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız anlaşmazlık nedeni ile iptal edilmiştir” dedi.

Açıkel, iptal kararının Gökçek’in paylaşımıyla ilgisi olmadığını, ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını iddia etti. Açıkel, “Melih Gökçek’in lafıyla hareket edecek değiliz. Bu farklı bir durum. Biz sanatçıya sanatından dolayı saygı gösteriyoruz” diye konuştu.