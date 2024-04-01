Melih Gökçek seçim hezimetinin ardından dış politika twiti attı

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Melih Gökçek seçim hezimetinin ardından dış politika twiti attı
Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etmesi ile ilgili paylaşım yaparak "Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" diyerek tepki gösterdi.

Tüm Türkiye, dün sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayları AKP'yi hezimete uğratırken, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise yerel seçim sonuçları sonrasında muhalefet adaylarını Türkçe tebrik etti.

"İSRAİL'E SALDIRMAK ARTIK İŞE YARAMIYOR"

"İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz" diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bu, Erdoğan'a apaçık bir mesaj. İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerek." ifadelerini kullandı.

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MELİH GÖKÇEK TEBRİK TWİTİNE YANIT VERDİ

Melih Gökçek ise bu paylaşım üzerinden İmamoğlu ile Yavaş'ı hedef alarak yeni bir paylaşımda bulundu. Gökçek, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Yavaş ve İmamoğlu'na dost olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Atasözü; 'Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim...' İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz iki kişiyi tebrik etmiş… Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş… Hem de Türkçe…

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