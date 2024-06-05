'Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?' Mecliste AKP’yi kızdıran soru

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Hakkari’ye kayyum atanması gündemdeydi. Grup Başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, gündem hakkında değerlendirmelerde bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hakkarililerin iki ay önce YSK tarafından izin verilen adayı yüzde 49 oyla belediye başkanı seçtiğini kaydetti ve Hakkari’ye kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Başarır, "Şimdi 'Terör suçlusu olabilir' diyorsun. Masumiyet karinesine tamamen aykırı" ifadesini kullanırken "Bu kadar muğlak bir durumda meclisini de 'terör örgütüyle iltisaklı ve suçlu' ilan ediyorsun, oradan birini seçme hakkını bile vermiyorsun. Bir parça demokrasiyle yönetilen ülkelerde kayyum faşizmdir." açıklamasında bulundu.

MELİH GÖKÇEK ÇIKIŞI

İstanbul, Ankara ve Balıkesir'in eski büyükşehir belediye başkanlarının 'FETÖ'yle iltisaklı olduğu için istifa ettirildiğini ifade eden Başarır,"Herkes biliyor ki o belediye başkanlarının 'FETÖ'yle ilişkisi vardı. Ve artık gruplarının da midesi kaldırmıyordu. İstifa ettirdiler. Sana böyle bir demokrasi, başka parti olunca böyle bir demokrasi.” dedi.

“Niye onlara kayyum atanmadı. Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?” sorusunu yönelten Başarır, Gökçek’in FETÖ’nün olimpiyatlarında bangır bangır çağrı yaptığını ve Samanyolu TV’ye Zaman gazetesine 15 Temmuz'dan sonra para yatırdığını belirtti.

Başarır sözlerini, “İşte bunun adı bir demokrasi falan değil. Bunun adı darbe." ifadeleriyle sonlandırdı.