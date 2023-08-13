Melik Yiğitel’in Defne Samyeli hakkındaki sözleri Hande Fırat’ı çileden çıkardı

Gazeteci Hande Fırat'ın CNN Türk'te sunduğu Gece Görüşü programında konuklardan Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözleri tepki çekti.

“AĞIR BAŞLI İŞLER YAPSIN”

Melik Yiğitel konuşmasında Defne Samyeli'nin şarkıcılık yapmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Ağır başlı işler yapsınlar" sözleriyle eleştirince Hande Fırat çok sinirlendi.

“KAFANA TELEFONU YERSİN”

Hande Fırat Melik Yiğitel'in sözünü keserek "Bir dakika ya sahneye çıkmak hafif başlı bir şey mi anlamadım? Gazetecilik de bir meslektir, mankenlik de bir meslektir bunlara yapılanlara da böyle ağırbaşlı dışında bir kelime kullandığında telefonu kafana yersin! Her gece barda şarkı söyleyeceğim hafif mi olacağım ben" diyerek sert çıktı.