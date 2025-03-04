Melike Şahin ile ilgili bomba iddia! İzleyici ifşaladı… Sözleşmeyi feshetti

O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra bu yıl ekranlara geri dönmüştü. Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün olduğu programa dördüncü jüri olarak Melike Şahin olmuştu.

Hadise ile arasında soğuk rüzgarlar estiği, Hadise'nin Melike Şahin'i kıskandığı iddia edilirken yeni bir iddia daha gündeme geldi.

SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre Melike Şahin' Hadise ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu programdan ayrıldı.

Şahin'in gelecek haftalardaki çekimlerde yer almadığı, Acun Ilıcalı'yla yaptığı sözleşmeyi feshettiği ve programdan ayrıldığı öne sürüldü.

Bir izleyici bu iddiaları yalanladı. İzleyicinin yaptığı paylaşımda Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu görüldü. İzleyici şu ifadelerde bulundu:

"Öncelikle Hadise'ye çok şaşırdım çünkü ben buradaki algılarla ona karşı ön yargılıydım ama asla Melike'yi kıskanma durumu vs. yoktu. Katta kameralar kayıttan çıkınca özellikle izledim, Melike'ye karşı çok destekleyici ve çok güler yüzlüydü. İyi ki buraya geldin ya Melike” falan dedi hep gülümseyerek ve Melike'ye ya da diğer kadın yarışmacılara karşı ufacık kıskanç bir an olmadı. Zaten konuşmasında kadın gücü/kadın sesinden falan bahsetti. Melike'yle de gayet iyi anlaşıyorlar set arasında yakınlardı bayağı.”