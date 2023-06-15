Melike Şahin selam verdi borçlu çıktı. Konserini iptal ettiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Elle dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülünü kazanarak bu ödülü LGBT' lilere ithaf eden Melike Şahin'in 22 Temmuz'daki konserini iptal etti.

Melike Şahin selam verdi borçlu çıktı. Konserini iptal ettiler

Editör : Özlem KIRAL

Sanatçıların ödül törenlerindeki yaptığı konuşmalar tartışılmaya devam ediliyor. Elle dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülünü kazanan Melike Şahin yapılan törende aldığı ödülünü LGBT'lilere ithaf etti.

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Şahin törende yaptığı konuşmada "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" ifadelerini kullandı. Şahin'in konuşmasına sosyal medyada pek çok kişi tepki gösterdi.

BURSA KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa'da 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz Cumartesi günü Kültürpark'ta konser verecek olan şarkıcı Melike Şahin'in konseri iptal edildi.

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Twitter hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." dedi. Belediyeden yapılan bu açıklamayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Retweetledi.

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