Melike Şahin ve Mabel Matiz konserleri iptal edildi. Konuşmaları tepki çekmişti

Mabel Matiz ve Melike Şahin'in Denizli'de vereceği konserler iptal edildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyuna duyurumuzdur... 19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu''nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MELİKE ŞAHİN''İN BURSA KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz''daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

MELİKE ŞAHİN VE MABEL MATİZ NE DEMİŞTİ?

13 Haziran'da düzenlenen ödül töreninde "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni" ödülünün sahibi olan Melike Şahin, ödül konuşmasında "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" demişti.

Mabel Matiz ise "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+lara armağan ediyorum" demişti.