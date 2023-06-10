Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz hafta sevgilisi Sedat Bey ile evlenmişti. Şahin'den ilk açıklama geldi.

Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu

Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu birçok hit parçaya imzasını atan Melike Şahin oldu. Ünlü şarkıcı, yeni evliliğinden müziğine, birçok konuda soruları yanıtladı.

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Müziğini arabesk olarak tanımlamadığını söyleyen Melike Şahin, “Arabeskçi değilim. Arabesk o kadar acıklı ki. Ben o kadar acıklı bir tip değilim. Ama içimde hüzünle kuşatılmış durumdayım. Ne zaman detaylı bahsederim bilmiyorum ama beni de üzen ve halletmem yıllar alan çok fazla şey geldi başıma” dedi.

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Geçen ay evlenen sanatçı "Gerçek aşk seni büyütür, heyecanla uyanırsın. Bu kadar ağlak, bu kadar insanların kendi öz değerini yok saydığı bir şey değil.” dedi.


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