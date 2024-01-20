Melike, toprağa verildi

Kaynak: DHA
Melike, toprağa verildi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Zübeyir Yıldız tarafından otomobilinde tabancayla başından vurularak öldürülen Melike Akpınar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

1 çocuk annesi Melike Akpınar, Saruhanlı Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan sevgilisi Zübeyir Yıldız Cengiz Topel Mahallesi'ndeki arazide buluştu.

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, tabancasını çıkarıp, Akpınar'ı başından vurdu.

Akpınar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Melike Akpınar'ın yakınları tarafından hastane morgundan bugün alınan cenazesi ilk olarak amcası Ali Akpınar'ın evinin önüne getirildi.

Helallik alınmasından sonra Akpınar'ın cenazesi, Saruhanlı ilçesi Merkez Çarşı Camisi'nde getirildi. Cenazeye katılan Akpınar'ın yakınları ve sevenleri, gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Saruhanlı ilçe Mezarlığı'na götürülen Melike Akpınar, toprağa verildi.

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