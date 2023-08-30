Melis Sezen atalarını öğrenmek için DNA sonucunu bekliyor

Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahne aldı. Ünlü ismi bu özel gününde birçok sanatçı dostu yalnız bırakmadı. Konsere gelen ünlü isimlerden Melis Sezen muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Oyuncu "Tatil güzel geçti. Bu sene ilk defa tatilde yanabildim. Onun haricinde yeni projelerle ilgili görüşmelerim devam ediyor. Umarım güzel bir işle ekranlarda olurum" dedi.

SEVGİLİSİ DNA KİTİ HEDİYE ETMİŞTİ

İş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşayan Melis Sezen geçtiğimiz doğum gününde sevgilisinden ilginç bir hediye almıştı. Bingöl, sevgilisi Sezen'e ABD'de bir hayli meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini doğum gününde hediye etmişti.

SONUCUNU BEKLİYOR

Muhabirlerin "Sonuçlar geldi mi?" sorusuna oyuncu gülerek "Hayır" yanıtını verdi.