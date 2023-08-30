Melis Sezen atalarını öğrenmek için DNA sonucunu bekliyor

Ünlü oyuncu Melis Sezen'in sevgilisi Atilla Bingöl, ABD'de bir hayli meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini doğum gününde hediye etmişti. Sezen DNA testi sonucuyla ilgili sorulara cevap verdi.

Melis Sezen atalarını öğrenmek için DNA sonucunu bekliyor

Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sahne aldı. Ünlü ismi bu özel gününde birçok sanatçı dostu yalnız bırakmadı. Konsere gelen ünlü isimlerden Melis Sezen muhabirlerin sorularını yanıtladı.

64edd8c686b24a5e10c99a73.jpg

Milliyet'te yer alan habere göre; Oyuncu "Tatil güzel geçti. Bu sene ilk defa tatilde yanabildim. Onun haricinde yeni projelerle ilgili görüşmelerim devam ediyor. Umarım güzel bir işle ekranlarda olurum" dedi.

64edd91286b24a5e10c99a76.jpg

SEVGİLİSİ DNA KİTİ HEDİYE ETMİŞTİ

İş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşayan Melis Sezen geçtiğimiz doğum gününde sevgilisinden ilginç bir hediye almıştı. Bingöl, sevgilisi Sezen'e ABD'de bir hayli meşhur olan tükürük örneği ile kişinin atalarını belirleyen DNA kitini doğum gününde hediye etmişti.

3604211-73592caf358753d805e809182714ed9f-640x640.jpg

SONUCUNU BEKLİYOR

Muhabirlerin "Sonuçlar geldi mi?" sorusuna oyuncu gülerek "Hayır" yanıtını verdi.

İlgili Haberler
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü
Melis Sezen'in sevgilisi de oyuncu oluyor
Melis Sezen'e sevgilisinden ilginç hediye
Oyuncu Melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması Güncel
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı Güncel
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Dünya
NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü Güncel
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü
Özge Gürel Venedik yolcusu Magazin
Özge Gürel Venedik yolcusu