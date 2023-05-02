Melis Sezen'den aşk itirafı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle tanınan Melis Sezen, Marie Claire dergisinin yeni sayısına konuk oldu. İş insanı Atilla Bingöl ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu "Âşık olunca içimde tanımadığım şeyler uyanıyor, bilmediğim hisler. Canlı hissediyorum, çiçek açıyorum" dedi.

Melis Sezen'den aşk itirafı

Kanal D'de yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Sadakatsiz'le şöhreti yakalayan ve şimdilerde Gülcemal dizisinde rol alan Melis Sezen, Marie Claire dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

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Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakterinden kopmasının zaman aldığını itiraf etti:

İki sene boyunca her gün onunla birlikteydim bir noktadan sonra mimiklerimiz birbirine karışmış, tepkilerimiz birbirine benzemeye başlamıştı. Ama onun ötesinde çok yoğun bir duygusal bağım vardı onunla, çok uzun süre hem çıkamadım hem de bırakamadım. Bıraktım diyordum kendime, bırakman lazım artık ama bırakamıyordum. Sonra ona veda ettim, tam ne zaman olduğu da bende.

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Sezen, “Oyunculuğun en çok nesini sevdin ve seviyorsun?" sorusuna da şu yanıtı verdi: Özgürlüğünü. Her şey olabilmeyi. Her şeyin ötesinde kendimi keşfetmeyi sağlamasını.

İÇİMDE TANIMADIĞIM ŞEYLER UYANIYOR

Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Atilla Bingöl ile ilk kez objektiflere yakalanan Melis Sezen aşk hayatı hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu, "Âşka ilgili neler düşünüyorsun? Şu an âşık mısın" sorusuna kaçamak bir yanıt verdi:

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"Hiçbir şey bilmiyormuşum. Âşka açtım kendimi demiştim, bir yolculuktayım ve bu bir bilme hali değil."

Sezen, âşık olunca nasıl bir kadın olduğunu da şu sözlerle anlattı: "İçimde tanımadığım şeyler uyanıyor, bilmediğim hisler. Ama bütün yaşamı içimde hissediyorum ve dışarı taşıyorum. Canlı hissediyorum, çiçek açıyorum."

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Gülcemal dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, birkaç gün önce gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Atilla Bingöl ile bir eğlence mekanında dans ederken görüntülenmişti.

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