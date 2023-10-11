Melis Sezen'den tek başına terasta tango. ''Tam bir oğlak kadını'' notuyla paylaştı

En son Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile nefes kesen Sezen yaptığı danslarla da adından söz ettiriyor.

Her fırsatta dans videoları paylaşan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde karavandaki dansıyla gündem olmuştu. Genellikle evinin salonunda çektiği dans videolarını yayınlayan Melis Sezen bu defa terasta çekim yaptı.

Tek başına tango yaptığı anları yayınlayan Sezen bu paylaşımına "Mmm.. Tango... Tam bir oğlak kadını dansı değilse ne?" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Melisa Döngel, Zeynep Alkan ve Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı.