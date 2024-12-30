Melis Sezen'in dans paylaşımı olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Melis Sezen 20 Aralık'ta vizyona giren filmi Şımarık'ın setinden bir dans videosu paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Melis Sezen, başrollerini Kerem Bürsin ile paylaştığı "Şımarık" filminin setinden bir video paylaştı. Sezen'in dans videosu takipçileri tarafından beğeni ile karşılandı. Sosyal medyada ilgi çeken video

Kerem Bürsin’in “Mete”, Melis Sezen'in "Asena" karakterine hayat verdiği filmde Erkan Kolçak Köstendil “Sami”, Ahmet Mümtaz Taylan “Teoman”, Cemal Hünal “Halis” ve Güven Kıraç “Yavuz” rolleri ile yer alıyor.

Dans etmeyi seven ve sıklıkla dans videosu paylaşan Melis Sezen'in son videosu da kimi takipçileri tarafından çok beğenilse de bazı takipçileri ise dans videosunu eleştirdi.

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