Melis Sezen üç yıl sonra o sözlerine açıklık getirdi!

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü oyuncu Melis Sezen, programın "Gözlerimin içine bak" bölümünde sorulan bir soruyu cevapladı.

Oyuncu Melis Sezen öyle bir dans yaptı ki. Beğeni butonu çöktü

Melis Sezen'in üç yıl sonra gelen cevabı sosyal medyada paylaşıldı.

İbrahim Selim'in "Bir ödül töreninde başına gelen en inanılmaz şey neydi?" sorusuna yanıt veren Melis Sezen, 2021 yılında katıldığı ödül törenindeki sözlerine açıklık getirdi.

Melis Sezen'in sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Ünlü oyuncu, "İnanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bunu tutuyorum çünkü. Elimde şu an. Anladın mı?" dedi.

Böylece Melis Sezen'in sözlerinin yıllardır yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.