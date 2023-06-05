Melis Sezen'in dansı yine olay oldu! Müziğin ritmiyle kendinden geçti

Gülcemal dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen, danslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak sosyal medya hesabından "Islak saçla dans etme sezonu açıldı" notuyla dans ettiği anları paylaşınca gündem oldu.

Melis Sezen'in dansı yine olay oldu! Müziğin ritmiyle kendinden geçti

Editör: Özlem KIRAL

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Gülcemal dizisinde yer alan oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Daha önce de birçok kez evinde dans ettiği anları paylaşan genç oyuncu o danslarıyla adından söz ettirmişti. Sezen, son olarak evinde ıslak saçla dans ettiği anları paylaştı.

1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dans videosunu yayınlayan Sezen, "Islak saçla dans etme sezonu açılmıştır, hadi" notunu yazdı.

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