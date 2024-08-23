Melis Sezen'in İngilizcesi alay konusu oldu

Güzel ve çekici tavırlarıyla dikkat çeken Melis Sezen, magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

27 yaşındaki oyuncu, Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödülleri'nde yer aldı.

Törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday gösterilen Sezen, kırmızı elbisesiyle geceye damgasını vurdu.

Ünlü oyuncunun İngilizcesi de tartışma konusu oldu.

Melis Sezen'in röportaj sırasındaki İngilizcesi eleştirilere neden oldu.

Eleştirenler arasında Seren Serengil'in de olması dikkat çekti.

Seren Serengil, Melis Sezen hakkında yapılan habere tepki göstererek, "Koç Üniversitesi'nin İngilizcesi böyle olmamalı" şeklinde bir yorum yaptı.

Bu yorumu gören bazı kullanıcılar, Seren Serengil'in Melis Sezen'in İngilizce dil becerilerini eleştirdiğini düşündü.

Oyuncu Melis Sezen, eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde tamamladı.