Melis Sezen'in İngilizcesi alay konusu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Melis Sezen'in İngilizcesi alay konusu oldu

Melis Sezen'in İngilizcesinin sosyal medyada alay konusu olduğu görüldü. Diğer yandan Seren Serengil'in Melis Sezen'in İngilizcesini eleştirmesi dikkat çekti.

Güzel ve çekici tavırlarıyla dikkat çeken Melis Sezen, magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

27 yaşındaki oyuncu, Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödülleri'nde yer aldı.

Törende 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday gösterilen Sezen, kırmızı elbisesiyle geceye damgasını vurdu.

Ünlü oyuncunun İngilizcesi de tartışma konusu oldu.

Melis Sezen'in röportaj sırasındaki İngilizcesi eleştirilere neden oldu.

Eleştirenler arasında Seren Serengil'in de olması dikkat çekti.

Seren Serengil, Melis Sezen hakkında yapılan habere tepki göstererek, "Koç Üniversitesi'nin İngilizcesi böyle olmamalı" şeklinde bir yorum yaptı.

Bu yorumu gören bazı kullanıcılar, Seren Serengil'in Melis Sezen'in İngilizce dil becerilerini eleştirdiğini düşündü.

Oyuncu Melis Sezen, eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde tamamladı.

ekran-alintisi.jpg

mmm.jpg

İlgili Haberler
Melis Sezen'in bikinili pozları olay oldu
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li filmin okuma provası yapıldı
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li filmin okuma provası yapıldı
Kerem Bürsin ve Melis Sezen’den ilk kare geldi
Kerem Bürsin ve Melis Sezen’den ilk kare geldi
Melis Sezen'in bikinili pozlarına beğeni yağdı
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Hudut kartalları Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı vatan toprağında tuttu Gündem
Hudut kartalları Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı vatan toprağında tuttu
Bodrum'da deprem oldu Gündem
Bodrum'da deprem oldu
Inna’nın konserine gelen çocuk mikrofona 'Bozkurt' diye haykırdı. Alkış kıyamet koptu Gündem
Inna’nın konserine gelen çocuk mikrofona 'Bozkurt' diye haykırdı. Alkış kıyamet koptu
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi Ekonomi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi
Merih Demiral imzayı attı Spor
Merih Demiral imzayı attı
Iğdır'da kaçak operasyonu: 10 kişi yakalandı Gündem
Iğdır'da kaçak operasyonu: 10 kişi yakalandı