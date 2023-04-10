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Melisa Döngel ve Sefo aşkı bitti

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Sefo’nun kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı haberleri gündeme gelmişti. Sapanca’da tatil yaptıkları ortaya çıkan ikilinin aşkı sona erdi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:00
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Melisa Döngel ve Sefo aşkı kısa sürdü

Melisa Döngel ve Sefo aşkı bitti
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Rapçi Sefo ile ünlü oyuncu Melisa Döngel’in aşkı geçen ay Sakarya’ya tatile gittiklerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Melisa Döngel ve Sefo geçtiğimiz hafta yollarını ayırdılar.

Döngel'in yakın çevresine “Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti” açıklamasını yaptığı iddia edildi.

İkili sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

BABASININ YORUMU OLAY OLMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Sefo'nun babası Hasan Fehmi Sağır, Melisa Döngel'i paylaşan bir sosyal medya sayfasının altına yazdığı "Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?" yorumuyla herkesi şaşırtmıştı.
 

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