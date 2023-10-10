Melissa Vargas Malatya'ya gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızlarından Melissa Vargas, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

KAYNAK: AA
Melissa Vargas Malatya'ya gitti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile özel uçakla Malatya'ya gelen Vargas, Malatya Havalimanı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fikret Vurucu ve beraberindeki heyet ile bir grup çocuk tarafından karşılandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Abdullah Akgün, Vargas'a çiçek takdim etti.

Daha sonra Vargas, çocukların top ve formalarını imzaladı.

- "Memleketine hoş geldin" pankartıyla karşılandı

Yeni Malatyaspor taraftar grubunun kaşkol hediye ettiği Vargas için "Memleketine hoş geldin" yazılı pankart açıldı.

TVF Başkanı Üstündağ ile Vargas daha sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Yazıcı, Vargas ve Üstündağ'a kayısı ve Arslantepe Höyüğü'nde çıkarılan eserlerin replikalarından yapılan plaket takdim ederken, Üstündağ ise Yazıcı'ya Türkiye Voleybol Federasyonu plaketi ile Vargas'ın imzalı formasını sundu.

- "Bir parça da olsa acımızı unutturdunuz"

Vali Yazıcı, 6 Şubat'tan sonra kötü günler yaşadıklarını ancak voleybol milli takımının tüm Türkiye ve özelinde Malatya'ya çok güzel mutluluk yaşattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gönlümüz ferahladı, mutlu, memnun olduk hatta bir parça da olsa acımızı unutturdunuz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Malatya'mız bu zor, güç durumundan el birliğiyle, hep birlikte inşallah kalkacak, üstesinden geleceğiz. Malatya'mız eskisinden daha güzel olacak öyle inanıyor ve gayret ediyoruz. Bize bu güzelliği yaşattığınız için hem bu ülkenin bir ferdi olarak hem de Malatya Valisi olarak tekrar tekrar şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. İyi ki bu güzelliği bize yaşattınız. Ülkemizi dünya çapında filenin sultanları olarak bütün dünyaya duyurdunuz. Bu onurdan, bu gururdan dolayı teşekkür ediyorum."

Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise bugün Vargas ile Malatya'yı ziyaret ettiklerini anlatarak, "Sayın Valim benim çok eski dostum, çok kıymetli bir devlet adamıdır. Malatya'mız için de bir şanstır ama işi zordur. Ama Malatyalılar ayağa kalkmayı iyi bilir. Devletimizin, milletimizin büyük desteği ve katkısıyla inşallah eski günlerimize döneceğiz. Geçmiş olsun diyorum çünkü ben bu acıyı yaşadım, biliyorum çünkü benim toprağım, memleketim, vatanım." diye konuştu.

aa-20231010-32360974-32360970-a-milli-kadin-voleybol-takimi-oyuncusu-melissa-vargas-malatyada.jpg

aa-20231010-32360974-32360968-a-milli-kadin-voleybol-takimi-oyuncusu-melissa-vargas-malatyada.jpg

Öne Çıkanlar
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Son Haberler
Kokain yüklü geminin 10 Filipinli mürettebatı tutuklandı Gündem
Kokain yüklü geminin 10 Filipinli mürettebatı tutuklandı
Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun'dan manidar paylaşım geldi Magazin
Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun'dan manidar paylaşım geldi
Türk Hava Yolları bilet kampanyası ne zaman? THY uçak bileti kampanyası tarihleri nedir? Gündem
Türk Hava Yolları bilet kampanyası ne zaman? THY uçak bileti kampanyası tarihleri nedir?
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı Gündem
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü Dünya
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
Asgari ücretin 20 katı para cezası kesilecek: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi Gündem
Asgari ücretin 20 katı para cezası kesilecek: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi. 2 cinayet şüphelisi tutuklandı Gündem
Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi. 2 cinayet şüphelisi tutuklandı