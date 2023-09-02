Melissa Vargas’ın Türk bir korsanın torunu olduğu iddia edildi

Voleybol Kadın Milli Takımı başarıdan başarıya koşarken son olarak İtalya ekibini de eleyerek finale çıkma başarısını gösterdi.

Türkulak.com’da ise takımın başarısında büyük katkısı olan oyunculardan Melissa Vargas’ın Türk asıllı olduğu iddia edildi.

Vargas’ın büyük büyük dedesinin Atlantik’e açılan Türk korsanlardan Küçük Süleyman Reis olduğu savunuldu.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Hepiniz onu Küba asıllı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak biliyorsunuz ama öyle değil.

Vargas öz be öz TÜRKTÜR…

Vargas’ın büyük büyük büyük dedesi, Atlantik’e açılan Türk korsanlardan biri olan Küçük Süleyman Reis’tir. Süleyman Reis, Karayiplerde İspanyollara karşı sefer yaparken, Küba’da bir koyu kendisine üs olarak seçmiş, burada kendisine köle olarak sunulan bir bayan ile sevdalanmış ve ona özgürlüğünü verip imam nikâhı ile evlenmiş bu evlilikten çocukları olmuştur.

İşte Süleyman Reis’in soyundan gelen bu çocuklar bugün Küba’da Abreu Sülalesi olarak Türk soylarını devam ettirmektedir.

Melissa Vargas da bu sülaleden gelmekte olan öz be öz bir Türk Kızıdır...