Melissa Vargas'tan Fenerbahçelileri sevindiren veda

Filenin Sultanları’nın yıldız ismi Melissa Vargas Çin ekibi Tianjin’den ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Melissa Vargas bu sezondan itibaren sadece Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı.

İşte Vargas’ın veda mesajı:

Sevgili Tianjin Kadın Voleybol Kulübü, takım arkadaşlarım ve Çin'deki taraftarlar,

Geçtiğimiz üç yıl inanılmazdı ve bu takımın bir parçası olduğum için minnettarım. Üst üste üç şampiyonluk kazanmak çok şey ifade ediyor ve herkesin desteği olmadan bu mümkün olmazdı.

En iyi arkadaşlarım oldukları için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Koç ve kulübe bana inandıkları için teşekkür ederim. Taraftarlara teşekkür ederim, tezahüratlarınız her maçı özel kıldı. Tianjin'de geçirdiğim zamanı her zaman hatırlayacağım.

Size gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemek istiyorum. Hepinizi özleyeceğim ama bu anıları kalbimde saklayacağım"

BİR SENEDE 2 TAKIMDA FORMA GİYİYORDU

Son 3 yıldır 1 sene içerisinde 2 takımda forma giyen Melissa Vargas Çin Ligi bitene kadar Tianjin’de Şubat ayından sonra ise Fenerbahçe forması giyiyordu. Vargas bu sezondan itibaren sadece Fenerbahçe forması giyecek.