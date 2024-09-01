Melissa Vargas'tan Fenerbahçelileri sevindiren veda

Kaynak: Haber Merkezi
Melissa Vargas'tan Fenerbahçelileri sevindiren veda

Tianjin ve Fenerbahçe formaları giyen Vargas Tianjin'e veda etti. Yıldız voleybolcu bundan sonra sadece Fenerbahçe'de forma giyecek.

Filenin Sultanları’nın yıldız ismi Melissa Vargas Çin ekibi Tianjin’den ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Melissa Vargas bu sezondan itibaren sadece Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı.

İşte Vargas’ın veda mesajı:

Sevgili Tianjin Kadın Voleybol Kulübü, takım arkadaşlarım ve Çin'deki taraftarlar,

Geçtiğimiz üç yıl inanılmazdı ve bu takımın bir parçası olduğum için minnettarım. Üst üste üç şampiyonluk kazanmak çok şey ifade ediyor ve herkesin desteği olmadan bu mümkün olmazdı.

En iyi arkadaşlarım oldukları için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Koç ve kulübe bana inandıkları için teşekkür ederim. Taraftarlara teşekkür ederim, tezahüratlarınız her maçı özel kıldı. Tianjin'de geçirdiğim zamanı her zaman hatırlayacağım.

Size gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemek istiyorum. Hepinizi özleyeceğim ama bu anıları kalbimde saklayacağım"

BİR SENEDE 2 TAKIMDA FORMA GİYİYORDU

Son 3 yıldır 1 sene içerisinde 2 takımda forma giyen Melissa Vargas Çin Ligi bitene kadar Tianjin’de Şubat ayından sonra ise Fenerbahçe forması giyiyordu. Vargas bu sezondan itibaren sadece Fenerbahçe forması giyecek.

Son Haberler
Adli tatil sona erdi. 2024-2025 adli yılı yarın başlıyor
Yeni adli yıl yarın başlıyor
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı. Valilik saat vererek uyardı
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı. Valilik saat vererek uyardı
Melissa Vargas'tan Fenerbahçelileri sevindiren veda
Melissa Vargas veda etti
Cüce kurt can kurtaracak
Cüce kurt can kurtaracak
Yeni emeklilik sistemi nasıl olmalı? TÜED Başkanı açıkladı
Yeni emeklilik sistemi nasıl olmalı? TÜED Başkanı açıkladı