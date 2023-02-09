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Melo ne yapacaklarını açıkladı. Alex ile el ele verdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:52
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Melo ile Alex Türkiye için el ele verdi

Melo ne yapacaklarını açıkladı. Alex ile el ele verdi
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Melo, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza ile görüştüğünü belirterek, aldıkları kararı açıkladı.

Melo, şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye’yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray’ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ı temsil etmiyoruz. Ben sadece yardım için buradayım. Çok üzüldüm. Bu olayı çok düşündüm.

Bu kampanyanın dışında. Yardım için çok düşündüm. Belki de ilerde bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ben Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye’de doğan çocuğum bile var. 

Bir saat önce Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe’nin idolü değil, herkesin idolü. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye’yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor günü değil. Gün birliktelik zamanı. Ulusun toplanması lazım. Türkiye için birlikte olmamız lazım. Umarım tanrı Türkiye’yi korur. Elimden gelen her şeyi yapacağım."

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