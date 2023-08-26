Melo'dan rakip takım taraftarına tavuk taklidi. Olay sonrası polis harekete geçti

Felipe Melo, Arjantin'de oynanan bir maçta River Plate taraftarlarını kızdırmak için tavuk taklidi yaptı. Melo'nun bu davranışı taraftarları çileden çıkardı ve güvenlik güçleri müdahale etmek zorunda kaldı.

ARJANTİN POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Olay 7 Haziran’da D Grubunun beşinci turunda meydana geldi.

Eski Galatasaraylı Melo, yerel rakipleri tarafından “gallinas” olarak adlandırılan River taraftarlarına tavuk taklidi yaparak ilgi odağı oldu. Bunun üzerine Arjantin polisi harekete geçti ve savunma oyuncusunun “şiddeti teşvik ettiği” görüşüne vardı.

ÖZÜR VİDEOSU HAZIRLADI

Arjantin Savcılığı ile anlaşan Felipe Melo, Conmebol Libertadores grup aşamasında Monumental de Nuñez’de oynanan Fluminense maçında River Plate taraftarlarını kışkırttığı ve tavuk taklidi yaptığı için özür dileyen bir video hazırladı. Savunma oyuncusu ayrıca 150,000 peso para cezası ödemek zorunda kaldı.

Yaşananların ardından bir video yayınlayan Melo, şu ifadeleri kullandı:

-Davranışımın Arjantin Cumhuriyeti’nde bir ihlal teşkil ettiğini bilmediğimi açıklığa kavuşturmak isterim ve bu nedenle yaşananlardan rahatsızlık duyan herkesten özür dilerim. Hiç kimseye ya da böylesine güzel bir spor olan futbolu sevenlere zarar vermek ya da onları üzmek gibi bir niyetim yoktu. Bu nedenle buraya özrümü bırakıyorum ve bir kez daha aramızda barış ve saygı olmasının önemini vurguluyorum.

İşte Felipe Melo tarafından yapılan anlaşmanın şartları

-Bir ikametgah edinmek ve bu ikametgahta meydana gelen değişiklikleri Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmek;

-Duruşma Askıya Alma Kontrol Ofisi, Cumhuriyet Savcılığı veya mahkemeden gelen celp veya taleplere uymak;

-Yüz elli bin (150.000) Arjantin pesosu tutarındaki meblağı teslim etmek.

-Yargılama Sürecinin Askıya Alınması anlaşmasının onaylanmasını takip eden bir hafta içinde, futbolda şiddete karşı bir mesaj içeren ve Vergi Savcılığı’nın sosyal ağında yayınlanması gereken kurumsal bir video kaydetmek.