Meloni ve Sunak'tan yasa dışı göçle mücadelede daha sert adımlar atılması çağrısı

Sunak ile Meloni, İngiliz "The Times" ve İtalyan "Corriere della Sera" gazetelerinde, "Suçlu insan kaçakçılarına karşı birlikte durmalıyız" başlıklı ortak makale kaleme aldı.

Makalede, her hafta binlerce düzensiz göçmenin Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaştığı, Avrupa'ya yasa dışı yollardan girdiği, birçoğunun kuzeye doğru ilerlediği ve Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştığı kaydedildi.

Bu nedenle İtalya ve İngiltere başbakanlarının tekneleri durdurmak için birlikte çalıştığının altı çizilen makalede, "Diğerlerini de aynı aciliyet duygusuyla hareket etmeye çağırıyoruz." denildi.

"BU AVRUPA KRİZİDİR"

Makalede, bunun ahlaki kriz olduğu, suç çetelerinin savunmasız insanların sefaletini sömürdüğü ve bundan kazanç sağladığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu insani krizdir; güvensiz teknelerin batması sonucu bu yıl 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve bu bir Avrupa krizidir. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen ay Lampedusa'ya yaptığı ziyarette söylediği gibi, 'Avrupa'ya kimin geleceğine karar vermek, ulus devletlerin görevidir, kaçakçıların ve insan tacirlerinin değil.' Bu meselenin üstesinden gelme kararlılığımız şimdiden sonuç vermeye başladı. Tartışmalarda değişime yol açtı ve Avrupa çapında ivme yarattı. Kıtamızdaki ülkeler, mevcut yaklaşımın işe yaramadığını kabul ediyor. İnsan kaçakçılarını çökertmek için daha yakın işbirliğine ve daha sert tedbirlere ihtiyacımız olduğunun farkına varıyorlar."

Makalede, bu nedenle İngiltere ve İtalya’nın, Avrupa'daki ve daha geniş bölgedeki ortaklarla hareket ederek, insanların ilk etapta yola çıkmalarını durdurmayı amaçlayan anlaşmaları görüşmeye açık olduğu aktarıldı.

İtalya'nın kalkınma ve göç konusundaki Roma Süreci'nin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ortaklıkların teşvik edilmesinde çok önemli olacağı vurgulanan makalede, kaçakçılık çetelerinin çökertilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Makalede, Von der Leyen'in bu yöndeki girişimlerini içeren son 10 maddelik planının memnuniyetle karşılandığına, uygulama operasyonlarını koordine etme ve istihbarat paylaşma kabiliyetinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

İngiltere'nin, Arnavutluk ve Fransa gibi ülkelerle kurduğu göç ortaklıklarının halihazırda sonuç verdiğine dikkati çekilen makalede, İngiltere'nin Belçika, Türkiye ve AB Sınır Koruma Ajansı (FRONTEX) gibi kilit ortaklarla ikili girişimleri aktif şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

"ASLINDA BİZ BUGÜN AVRUPA'DAKİ EN YAKIN İKİ DOSTUZ"

Makalede, İspanya'nın liderliğinde dün gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında konunun ele alındığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Avrupa'nın dört bir yanından gelen meslektaşlarımız ve muadillerimizle organize göç suçlarıyla en iyi nasıl mücadele edebileceğimizi görüştük. Suç örgütleri yakalanmamak için yeni taktikler geliştiriyor. Bu nedenle özellikle tedarik zincirlerini çökertmek üzere müdahalemizde bir adım değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Eş başkanlığını yaptığımız, bu sorundan etkilenen kilit Avrupa ülkeleri ve Avrupa Komisyonu'nun katıldığı toplantıda, liderler, yasa dışı göçün zorluklarıyla mücadelede birbirlerini desteklemek üzere harekete geçme taahhüdünde bulundular. İtalya ve İngiltere'nin bu konuda birlikte liderlik etmesinden gurur duyuyoruz çünkü bu ve diğer pek çok alanda bakış açılarımız ve hedeflerimiz aynı. Aslında biz bugün, Avrupa'daki en yakın iki dostuz."