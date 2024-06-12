Meloni'nin ekibi Türk hayranı çıktı.

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meloni'nin ekibi Türk hayranı çıktı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerini takip eden Başbakan Meloni’nin partisinin basın merkezinde çalışanlar sonuçları beklerken Fahriye Evcan ve Murat Yıldırım’ın filmini izledi.

İtalya'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri Partisi’nın basın merkezinde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı.

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Seçim sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek için kurulan basın odasında Fahriye Evcan ve Murat Yıldırım’ın oynadığı ‘Sonsuz Aşk’ isimli filmin izlendiği ortaya çıktı.

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Sosyal medyada bir anda yayılan görüntüler İtalyanların Türk oyunculara olan hayranlığının adeta bir kanıtı gibiydi.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı 2014 yapımı filmin İtalyan kanallarında sık sık yayınlandığı ortaya çıktı.

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