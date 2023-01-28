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Meltem Miraloğlu’ndan müjdeli haber

'Hayat Devam Ediyor' adlı diziyle adını duyuran Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD’de yaşamaya başlamıştı. Miraloğlu’nun eşi ile 5 kez tüp bebek tedavisi gördüğü ve hamile olduğu iddia edildi. 

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:42
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Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu’ndan müjdeli haber
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu’nun hamile olduğunu duyurdu. 

'Hayat Devam Ediyor' adlı diziyle ünlenen Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş ve ABD’de yaşamaya başlamıştı. Miraloğlu’nun evliliğini ilk duyuran ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, şimdi ise Miraloğlu’nun eşi ile 5 kez tüp bebek tedavisi gördüğünü ve hamile olduğunu duyurdu.

Meltem Miraloğlu, 2019 yılının Eylül ayında kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla evlenmişti.

Aynı yıl eşi ile tüp bebek tedavisine başlayan çiftin, ilk tüp bebek tedavisinde hamilelik oluşmamıştı. Çiftin ikinci, üçüncü ve dördüncü denemelerinde ise sürekli düşükle sonuçlandı.
Şimdilerde 36 yaşında olan Miraloğlu, 84 yaşındaki eşi ile beşinci kez tüp bebek tedavisi gördü ve Meltem’e 2 Ocak tarihinde embriyo transferi yapıldı.

15 Ocak tarihinde ise hamile olduğunu öğrenen Meltem Miraloğlu ve eşi Patric, bunu kutlamak için 1 haftalığına Miami tatiline çıktı.

Miraloğlu, geçtiğimiz sene ise kalıcı Green Card almaya hak kazanmıştı.

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