Meltem öğretmenin sır ölümü. 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Seyitali Mahallesi Güvercinlik Apartmanı'nda meydana gelen olay şöyle gelişti. İddiaya göre, Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu'nda görevli, evli ve 1 çocuk annesi Meltem Memiş, henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.

Memiş’in beton zemini düşme anını gören gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Memiş, hemen Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye Memiş, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Memiş'in cesedi yapılan ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, Meltem Memiş'in kendisi gibi öğretmen olan eşinin olay sırasında evde olmadığı, çocuğunun ise evde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.