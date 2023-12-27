Meltem öğretmenin sır ölümü. 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Meltem öğretmenin sır ölümü. 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Manisa’da 34 yaşındaki ilkokul öğretmeni Meltem Memiş, 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Seyitali Mahallesi Güvercinlik Apartmanı'nda meydana gelen olay şöyle gelişti. İddiaya göre, Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu'nda görevli, evli ve 1 çocuk annesi Meltem Memiş, henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.

Memiş’in beton zemini düşme anını gören gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Memiş, hemen Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye Memiş, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Memiş'in cesedi yapılan ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, Meltem Memiş'in kendisi gibi öğretmen olan eşinin olay sırasında evde olmadığı, çocuğunun ise evde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4uncu-kattaki-evlerinin-penceresinden-dusen-meltem-ogretmen-oldu-yenicag1.jpg

4uncu-kattaki-evlerinin-penceresinden-dusen-meltem-ogretmen-oldu-yenicag2.jpg

4uncu-kattaki-evlerinin-penceresinden-dusen-meltem-ogretmen-oldu-yenicag3.jpg

İlgili Haberler
7 yaşındaki çocuğun sır ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı. Evinde ölü bulunmuştu
Mide ameliyatına girdi bir daha çıkamadı, İngiliz turistin Antalya’daki sır ölümü
19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü: Denizde cesedi bulundu
19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü: Denizde cesedi bulundu
10 yaşındaki Mehmet’in tarlada sır ölümü
Kimya mühendisi 2 çocuk babasının sır ölümü
Kimya mühendisi 2 çocuk babasının sır ölümü
Rize'de emekli öğretmenin şüpheli ölümü: Dengesini mi kaybetti köpekler mi ısırdı?
Son Haberler
İstanbul Emniyetinde deprem. Hangi müdür nereye gitti Gündem
İstanbul Emniyetinde deprem. Hangi müdür nereye gitti
10 gündür kayıptı. Su deposunda çırıpçıplak bulundu Gündem
10 gündür kayıptı. Su deposunda çırıpçıplak bulundu
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gündem
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Motosiklet sürücüsünü kaskla döven şahsa cezaevi yolu göründü Gündem
Motosiklet sürücüsünü kaskla döven şahsa cezaevi yolu göründü
TÜRK-İŞ asgari ücret kararına muhalefet şerhi koydu Ekonomi
TÜRK-İŞ asgari ücret kararına muhalefet şerhi koydu
Asgari ücret zamlandı tüm hesaplar değişti 2024 kıdem tazminatı 2024 işsizlik maaşı 2024 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu Ekonomi
Asgari ücret zamlandı tüm hesaplar değişti 2024 kıdem tazminatı 2024 işsizlik maaşı 2024 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu