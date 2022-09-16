Meme Büyütme Ameliyatı İle Destekli Sütyenler Çöpe

Meme büyütme ameliyatları kimlere yapılır?

- İstediği meme büyüklüğüne genetik, hormonal ve gelişimsel sebepler nedeniyle hiç sahip olamamış olan,

- Mevcut meme gelişimi gerçekleşmiş olsa bile hamilelik ve emzirme süreçleri sonrasında meme dokusunda hacim ve memede şekil kaybı meydana gelen,

- Aşırı kilo verilmesi nedeniyle memede bulunan yağ dokusu azalıp memede küçülme yaşayan,

- Göğüs kanseri nedeniyle memelerinden birini veya her ikisini birden aldırmak durumunda kalan,

- İki meme arasında dolgu ve yağ enjeksiyonu ile düzeltme sağlanamayacak boyutta asimetri bulunan,

- Vücut hatlarıyla daha uyumlu ve daha seksi göğüslere sahip olmak isteyip genel sağlık durumu açısından da herhangi bir engeli bulunmayan her kadına meme büyütme ameliyatları rahatlıkla yapılmaktadır.

Meme büyütme işlemleri için yaş sınırı var mı?

Her estetik operasyonda olduğu gibi meme büyütme işlemlerinin hem bedensel gelişim hem de tatmin verici bir sonuç sağlaması açısından kişinin fiziksel ve hormonal olarak gelişimini tamamlamış olduğu 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Meme büyütme işleminin yapılabileceği üst yaş sınırı ise tamamen kişinin mevcut sağlık durumunun bu işlem için uygun olup olmadığına göre değişkenlik göstermektedir.

Meme büyütme işlemleri nelerdir?

Eğer kişi meme bölgesinde kalıcı bir büyüklük arzu ediyorsa, bunun tek yolu istenilen şekil ve büyüklükteki silikon protezlerin meme bölgesine yerleştirildiği meme büyütme ameliyatlarıdır. Genel anestezi altında yapılan bu ameliyatlarda, belirlenen protezlerin hastanın göğüs bölgesine yerleştirilmeleri için meme altı, meme başı veya koltuk altından bir kesi açılmakta ve ameliyat bitiminde bu kesi yeri estetik dikişlerle kapatılmaktadır. Meme büyütme ameliyatından korkan ve herhangi bir kesi ve dikiş yapılmasını istemeyen kişilere ise yağ enjeksiyonu veya dolgu enjeksiyonu (Aquafilling) ile meme büyütme işlemi yapılabilmektedir. Zaman içerisinde bu işlemlerin etkilerini kaybetmeleriyle beraber memeler eski haline geri dönseler de kişinin talep etmesi halinde tekrarları mümkün olmaktadır.

Meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat öncesinde estetik ve plastik cerrahi uzmanı hastanın göğüs bölgesini detaylı bir şekilde muayene eder ve hastanın ameliyattan beklentilerini dinler. Sonrasında ise hastanın mevcut meme yapısına, meme dokusuna, cilt elastikiyetine, vücut orantısına ve daha diğer pek çok faktöre bağlı olarak implantın büyüklüğü ile yuvarlak mı yoksa damla şeklinde mi olacağına kadar verilir. Ameliyat kararının ardından hasta genel anestezi altında yakalşık1,5-2 saat kadar süren bir ameliyata alınır. Hastanın meme başından, meme altından veya koltuk altından açılan kesi aracılığıyla silikon protezler yine hasta özelinde meme kas altı veya kas üstü olacak şekilde vücuda yerleştirilir. Ardından 4-5 cm genişliğindeki kesi yerleri estetik dikişlerle kapatılır. Doktorun tecrübesi doğrultusunda ameliyat sonrasında meme bölgesinde kanamanın oluşma ihtimali ön görülürse bu esnada 2-3 gün sonrasında çıkarılmak kaydıyla meme bölgesine dren yerleştirilerek kan birikmesini önlenir.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi nasıl yapılır?

Genel anestezi veya sedasyon altında, 2-4 saat içerisinde yapılan yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işleminde hastanın kendi yağ dokusu vücuduna enjekte edilerek memelerde istenen büyümenin sağlanması hedeflenir. Yağ enjeksiyon işleminin öncesinde kişinin vücudunda yağ birikmelerinin olacağı bölgeler ve hangi bölgeden yağ alımının yapılacağı araştırılır. Genellikle bel, göbek, basen ve kalça gibi yağ birikmelerinin daha yoğun olarak görüldüğü bölgeler yağ alımı için en uygun olan bölgelerdendir. Uygulamanın yapılacağı bölgeye bağlı olarak en uygun liposuction tekniğine karar verildikten sonra cilt altı dokudaki yağ birikmeleri bu yöntemle parçalanır ve ince kanüller aracılığıyla vücuttan mı yoksa damla şeklinde mi olacağına kadar verilir. Ameliyat kararının ardından hasta genel anestezi altında yakalşık1,5-2 saat kadar süren bir ameliyata alınır. Hastanın meme başından, meme altından veya koltuk altından açılan kesi aracılığıyla silikon protezler yine hasta özelinde meme kas altı veya kas üstü olacak şekilde vücuda yerleştirilir. Ardından 4-5 cm genişliğindeki kesi yerleri estetik dikişlerle kapatılır. Doktorun tecrübesi doğrultusunda ameliyat sonrasında meme bölgesinde kanamanın oluşma ihtimali ön görülürse bu esnada 2-3 gün sonrasında çıkarılmak kaydıyla meme bölgesine dren yerleştirilerek kan birikmesini önlenir.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi nasıl yapılır?

Genel anestezi veya sedasyon altında, 2-4 saat içerisinde yapılan yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işleminde hastanın kendi yağ dokusu vücuduna enjekte edilerek memelerde istenen büyümenin sağlanması hedeflenir. Yağ enjeksiyon işleminin öncesinde kişinin vücudunda yağ birikmelerinin olacağı bölgeler ve hangi bölgeden yağ alımının yapılacağı araştırılır. Genellikle bel, göbek, basen ve kalça gibi yağ birikmelerinin daha yoğun olarak görüldüğü bölgeler yağ alımı için en uygun olan bölgelerdendir. Uygulamanın yapılacağı bölgeye bağlı olarak en uygun liposuction tekniğine karar verildikten sonra cilt altı dokudaki yağ birikmeleri bu yöntemle parçalanır ve ince kanüller aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılır. Ardından alınan yağlar özel işlemlere tabii tutularak ayrıştırılır ve vücuda tekrar enjekte edilebilecek olan kalitedeki kısımlar elde edilir. Kök hücre açısından zengin olup memelerde istenen dolgunlaşmayı sağlayacak olan yağlar hastanın göğüs bölgesine yavaş yavaş enjekte edilerek işlem tamamlanır.

Dolgu (Aquafilling) ile meme büyütme nasıl yapılır?

Genel anesteziye ihtiyaç duyulmadan lokal anestezi altında oldukça konforlu bir şekilde yaklaşık 30-40 dakika içerisinde tamamlanan dolgu ile meme büyütme işlemlerinde, bu işleme yönelik özel olarak üretilen Aquafilling dolgu maddesi kullanılmaktadır. Bu dolgu maddesinin içeriğinin %97’si sudan oluşmaktadır ve insan bedeniyle tamamen uyumludur. Meme büyütme işlemi esnasında yumuşak doku içerisine enjekte edilen dolgu maddesi, kişinin meme bölgesinde olumlu tepkimelere yol açarak hacimsel büyüme sağlar. Aquafilling dolgusu hyalüronik asit içerikli cilt dolgularından farklı olarak daha uzun süre vücutta kalır ve uygulandığı andaki formu uzun süre korumaktadır.

Meme büyütme ameliyatından sonra hastayı nasıl bir süreç bekliyor?

- Ameliyatın ardından hastalar genellikle bir gece hastanede kalmaktadırlar.

- Özellikle protezin meme kasının altına yerleştirildiği ameliyatların sonrasında hastanın biraz daha fazla ağrısı olabilmektedir. Bu nedenle ilk gece hastanede kalınarak bu ağrının hafifletilmesi ve hastanın ilk geceyi rahat geçirmesi sağlanabilmektedir.

- Hastadan hastaya göre değişmekle beraber genellikle 4-5 gün içerisinde günlük yaşama geri dönüş yapılabilmektedir.

- Ameliyat sonrasındaki süreçte hastaların dile getirdiği en belirgin his göğüs bölgesindeki gerginlik hissidir. Zaman içerisinde protezler yumuşadıkça ve ödem azaldıkça bu his kaybolmaktadır.

- Hastaneden çıkış yapılmasının ardından bir süre hastanın sırt üstü yatması ve göğüs bölgesini koruması önemlidir.

- En az 3 hafta boyunca doktor tarafından önerilen özel sütyenin giyilmesi oldukça önemlidir. Bu sütyen sayesinde göğüs bölgesindeki ödem kontrol altında tutulurken, hastanın göğüs bölgesine verilen şekil de korunmuş olmaktadır.

- Ameliyatın ardından özellikle 2-3 ay kadar bir süre hastanın göğüs bölgesinde belirgin ödemin oluşması normaldir. İlk 6 ay içerisinde önemli bir miktarı azalırken, ameliyatın ardından ilk yılın tamamlanmasıyla beraber protezler göğüs bölgesine tamamen yerleşmiş ve yumuşayarak doğal görünümlerine kavuşmuş olurlar.

- Sauna, spa ve hamam gibi sıcak ortamlarda kişinin göğüs bölgesindeki ödemi arttıracağından dolayı en az 2 ay boyunca uzak durulmasında fayda vardır.

- Yine bu süreçte göğüs bölgesini ve buradaki kasları zorlayacak spor ve egzersiz ile ağır kaldırmaktan kaçınılması gerekmektedir.

Meme büyütme işlemlerinin fiyatı nedir?

Meme büyütme ameliyatları Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin haber ve internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Ayrıca meme büyütme işlemi olarak seçilecek olan yönteme bağlı olarak fiyatları değişkenlik göstermektedir. Meme büyütme ameliyatları daha maliyetli olurken, diğer dolgu ve yağ enjeksiyonu gibi geçici etkileri bulunan işlemler ise daha uygun fiyatlıdırlar. Daha dolgun ve hacimli göğüslere sahip olmak isteyen hastalarımız Quartz Klinik 0212 241 46 24 numaralı hattımızdan bize ulaşarak randevu ve bilgi alabilirler.

Op. Dr. Leyla Arvas

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