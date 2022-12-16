16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Profesörden korkutan meme kanseri açıklaması

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, lenf kanseri hakkında bilgi vererek, meme implantı, saç boyası ve tarım ilaçlarının lenfomaya neden olabildiğini savundu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:50
Takip Et

Meme implantı lenfomaya neden olabilir. Profesörden korkutan meme kanseri açıklaması

Profesörden korkutan meme kanseri açıklaması
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, meme implantının lenf kanserine (lenfoma) yol açabileceğini belirterek, “Meme implantı yerleştirilen kişilerde bir yıldan sonra lenfoma gelişmesine bağlı implant çevresinde sıvı birikmesi veya daha nadiren 8-10 yıl sonra implant çevresinde kitle oluşabilir” ifadelerini kullandı.

Bakteri ve kimyasalların lenfomayı tetiklediğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, “Lenfoma, vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistemde başlayan bir kanser türüdür. Lenfomada lenfosit adı verilen kan hücreleri kontrolsüz şekilde çoğalır ve vücutta lenf bezlerinde ve bazen diğer organlarda da hasara neden olur. İleri yaş, bazı virüs (Ebstein Barr virüs, HIV, Hepatit C virüsü gibi) ve bakteriler, kimyasalların (saç boyası, tarım ilaçları gibi) bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar lenfoma riskini artırdığı bilinmektedir” diye konuştu.

“8-10 YIL SONRA İMPLANT ÇEVRESİNDE KİTLE OLUŞABİLİR”

Meme implantı sonrası gelişen lenfomalardan bahseden Yıldırım şunları ifade etti:

“Son zamanlarda meme implant yerleştirme sonrası da meme lenfoma vakaları tanımlanmış ve 2016 Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme implantı sonrası gelişen lenfomalar lenfomanın bir alt grubu olarak sınıflamaya alınmıştır. Meme implantı yerleştirilen kişilerde bir yıldan sonra lenfoma gelişmesine bağlı implant çevresinde sıvı birikmesi veya daha nadiren 8-10 yıl sonra implant çevresinde kitle oluşabilir. Memede büyüme, ağrı, asimetri gibi bulgular varsa hastalar vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdırlar. Hatta bu semptomlar olmasa bile yılda bir kontrol yaptırmalıdırlar”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
6
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.