Meme kanseri hastalarına nasıl davranılmalı? Uzmanlar açıklıyor

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden biri olmasıyla dikkat çekti.

Türkiye'de de birçok kadın bu hastalıkla mücadele etti. Bu bağlamda meme kanseri hastalarına nasıl yaklaşılması gerektiği konusu, hem sağlık profesyonelleri hem de aileler için büyük bir önem taşımakta. Uzmanlar, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı temel noktaları vurguladı.

Meme kanseri hastalarına yaklaşırken empati ve anlayış göstermek büyük önem taşıdığı bildirildi.

Psikolog Dr. Ayşe Yılmaz, "Hastaların duygusal desteğe ihtiyaçları vardır. Onlara moral vermek, yanlarında olduğunuzu hissettirmek tedavi sürecinde büyük fark oluşturabilir" dedi.

Hastaların duygusal durumlarını anlamak ve onlara destek olmak, iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebileceğinin altı çizildi.

Hastaların ve yakınlarının, meme kanseri hakkında doğru bilgilere sahip olmaları önemli olduğu bildirildi.

Onkoloji uzmanı Dr. Mehmet Refik Sezgin, "Hastaların tedavi süreci hakkında bilgilendirilmesi, onların süreci daha iyi anlamalarına ve tedaviye uyum sağlamalarına yardımcı olur" şeklinde konuştu. Eğitim ve bilgilendirme, hastaların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar.

Meme kanseri tedavisi gören hastalar, fiziksel olarak da yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Fizyoterapist Dr. Ana Daugherty, "Tedavi sürecinde hastaların günlük aktivitelerini sürdürebilmeleri için fiziksel destek sağlanmalıdır. Egzersiz programları ve fiziksel terapi, hastaların güçlenmesine ve iyileşmesine katkıda bulunur" dedi.

Hastaların fiziksel ihtiyaçlarına duyarlı olmak, onların yaşam kalitesini artırır.

Meme kanseri tedavisi sırasında ve sonrasında beslenme büyük önem taşır.

Diyetisyen Mehmet Refik Sezgin, "Sağlıklı ve dengeli beslenme, tedavi sürecinde hastaların daha iyi hissetmelerine ve tedaviye daha iyi yanıt vermelerine yardımcı olur" dedi. Ayrıca, sigara ve alkol kullanımının azaltılması, düzenli egzersiz yapılması ve uyku düzenine dikkat edilmesi de hastaların genel sağlığını olumlu yönde etkilediği söylendi.

Meme kanseri hastalarının ruhsal sağlığı da göz ardı edilmemeli.

Psikolog Dr. Ayşe Yılmaz, "Hastaların ruhsal olarak desteklenmesi, depresyon ve anksiyete gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Profesyonel psikolojik destek almak, hastaların duygusal olarak daha güçlü olmalarını sağlar" dedi. Ruhsal destek, hastaların tedavi sürecini daha iyi yönetmelerine yardımcı olur.

Meme kanseri hastalarına yaklaşırken empati, bilgi, fiziksel ve ruhsal destek büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Uzmanlar, hastaların bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissetmelerinin, iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.