Memik Yılmaz Sumudica'ya itimat ediyor

Kaynak: AA
Memik Yılmaz Sumudica'ya itimat ediyor
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Bitexen Antalyaspor ile yapacakları maç için hazır olduklarını ve takıma güvendiklerini söyledi.

Yılmaz, verdiği demeçte, Antalya deplasmanının kendileri için kritik olduğunu belirtti.

Takım ve yönetim olarak Antalyaspor maçına çok önem verdiklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

Bu maç bizim için çok kıymetli. İnşallah Antalya'dan aradığımız puanı alırız. Geçen günlerde yönetim olarak bir araya geldik. Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda bazı kararlar aldık ve bunu kamuoyuyla paylaştık.

SUMUDICA'YA GÜVENİYOR

Hocamıza ve takımımıza inanıyoruz. Tüm yönetim ve takım olarak bu ve sonraki maçlara odaklandık. Sezon sonunda bu takım, hakkettiği yerde ligi tamamlayacaktır. Bu anlamda özellikle taraftarımızın büyük desteğine muhtacız.

Sonuçta bu takım Gaziantep şehrindeki herkesi temsil ediyor, dolayısıyla şehirdeki herkesin de üzerine düşen görevleri yapması gerekiyor. Tek ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberlik. İyi bir oyuncu kadromuz var. Takımımız neler yapabileceğini bize ve Türkiye'ye kanıtladı. Bizler son ana kadar üzerimize düşen işi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. İnşallah ligin sonunda kazanan Gaziantep şehri olacaktır.

Mustafa Eskihellaç bireysel idmana çıktı

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı yüzünden ligde son 2 maçtır takımını yalnız bırakan Mustafa Eskihellaç, bireysel olarak antrenmana çıktı.

Takımın en çok forma giyen oyuncularından ve her maçta ilk 11'de oynayan Mustafa Eskihellaç'ın son durumu maç saati netleşecek.

Sakatlığı süren Acosta'nın ise tedavisi sürüyor.

Gaziantep FK, ligde topladığı 28 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.

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