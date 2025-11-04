Bakanlıktan gelen dolandırıclık operasyonları, gözaltı haberleri dikkat çekerken, buna rağmen neredeyse hemen her gün bir vatandaşın 'dolandırıcı' kurbanı olduğu haberleri isyan ettirmeye devam ediyor. İzmir'den gelen son haber dikkat çekerken 'dolandırıcılar yüzünden hayatının şansından olacaktı' dedirtti.

Hatay'ın Defne ilçesinde ayakkabı mağazası işletirken Covid-19 salgını döneminde İzmir'e yerleşen 62 yaşındaki Nursel Demirel'in 6 Şubat depremlerinde Hatay'daki evi ve dükkanı yıkılınca yardıma muhtaç hale geldi. Demirel diyaliz tedavisini sürdürürken 3 yıl önce özel bir hastaneye başvurarak kadavra listesine de adını yazdırdı.

ARKADAŞI DOLANDIRDI

Telefonla bağış böbrek bulunduğu haberi verilince Demirel, gelen telefonu dolandırıcıların yeni bir tuzağı sandı. Demirel, depremde birçok yakınını kaybettiğini anlatarak, çok yakın bir arkadaşının kendisine mesaj göndererek yardımda bulunacağını söylediğini, bu sebeple banka bilgilerini verdiğini anlattı.

Hesabına para gelmesi gerekirken para gittiğini gören Demirel, dolandırıldığını anlayınca bankacılık hesaplarını durdurduğunu belirtti.

'AZ DAHA BÜYÜK BİR ŞANSI KAYBEDECEKTİM'

Hastaneden arandığında 'bağış böbrek çıktı' diyen doktorun dolandırıcı olduğunu düşündüğünü söyleyen Demirel "Onlar ısrarla ‘bağış böbrek çıktı' derken, ben inanmadım. Israrlı telefonlar karşısında oğlumla polise gitmeye karar verdik, bunu da arayanlara söyledik. Bunun üzerine doktorumuz telefonla görüntülü aradı. Karşımızda doktorumuzu görünce inandık, ikna olduk. Onlar neden tepki gösterdiğimizi anlamadılar doğal olarak. Dolandırıcı kurbanı olmayalım derken az daha nakil şansımı kaybedecektim. İyi ki doktorlarımız ısrarcı olup beni ikna ettiler. İyi ki de ikna etmişler, az daha büyük bir şansı kaybedecektim. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arayanın doktorları olduğuna ikna olunca hastaneye giden, "Böbrek büyük ikramiye gibiydi" diyen Nursel Demirel, Ankara'dan gönderilen yüzde yüz uyumlu böbrek ile yeniden hayata tutundu.