Memleket koca bir sığınmacı kampına döndü. İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar

Türkiye farklı illerden gelen sel görüntülerine sahne olurken beklenen yaz, aşırı sıcaklarla geldi. Bunaltıcı sıcaklar İstanbul'da da etkili olurken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

Yabancı uyruklu kimliği belirsiz şahıslar, boğazın sularına kıyafetleri ile atladıkları bir sosyal medya akımı başlattılar.

ÇEVREDEKİLER RAHATSIZ OLDU

Ters akıntı nedeniyle çoğu yerinde yüzmenin tehlikeli olduğu İstanbul boğazında çekilen görüntüler tepki çekti.

İstanbul Ortaköy'de çekilen bir videoda, yabancı uyruklu şahıs çevredeki vatandaşların rahatsız olmasına aldırış etmeyip denize balıklama atladı.

Farklı konumlardan denize atladıkları görüntülerden anlaşılan yabancı uyrukluların o hallerine çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları gözlerden kaçmadı.