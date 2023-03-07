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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel’in acı günü

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in kızı Duyşen Kuş 39 yaşında vefat etti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 22:08
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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel’in acı günü

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özel’in acı günü
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Özel, evladını kaybetmenin acısını yaşadı. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele veren Özel’in kızı Duyşen Kuş, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Evli ve tek çocuk sahibi Kuş’un cenaze namazı yarın Yalova Merkez Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak.

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vefat nedeniyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Yarınki programını iptal ettiğini açıklayan İnce, paylaşımında, “Yarın deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Malatya’da olacaktım. Ama yol arkadaşım Yalova Milletvekili Özcan Özel’in kızı Duyşen’in 39 yaşında vefat ettiğini öğrendim. Cenaze için programı iptal ediyorum. Çok üzgünüm. Yol arkadaşıma başsağlığı, evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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