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Memleket Partili avukat AKP ile işbirliğini açığa vurdu. Millet İttifakı'na küfür etti

Memleket Partili avukat Belçin Akça Niran, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'na ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 15:56
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Memleket Partisi'yle AKP arasında işbirliği: Memleket Partili avukat ortaya çıkardı

Memleket Partili avukat AKP ile işbirliğini açığa vurdu. Millet İttifakı'na küfür etti
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Editör: Gülsüm Acıyan 

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için geri sayım devam ediyor. 

Millet İttifakı’nın oylarını böldüğü gerekçesiyle Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ise tepkiler sürerken, Memleket Partisi ile AKP'nin işbirliğini açığa çıkaran bir paylaşım ortaya çıktı. 

Memleket Partili avukat Belçin Akça Niran, Millet İttifakı'na yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içeren bir paylaşımda bulundu.

Niran paylaşımında "Biz de Muharrem İnce 2.tura kalamazsa, sandığa gitmeyeceğiz. Zahmet edip ağ*nıza s*çmayacağız çünkü; o işi Erdoğan'a bırakacağız..." ifadelerini kullandı.

"O İŞİ ERDOĞAN'A BIRAKACAĞIZ" 

Niran'ın  paylaşımı şöyle: 

"Biz de Muharrem İnce 2.tura kalamazsa, sandığa gitmeyeceğiz. Zahmet edip ağ*nıza s*çmayacağız çünkü; o işi Erdoğan'a bırakacağız..."

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