Memur maaşı Ocak'ta ne kadar olacak? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayında en düşük memur maaşlarının ne kadar olacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Memur maaşı Ocak'ta ne kadar olacak? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı.

Memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır.

İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

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