Memur maaşları için dikkat çeken öneri. Ortalaması alınsın teklifi

Hak Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, TÜİK’in enflasyon verilerine dayanarak yapılan memur maaş zamlarını eleştirdi. Çivi, gerçek yaşam maliyetlerinin TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarından daha yüksek olduğunu belirtti. Toplu sözleşme sürecinde, TÜİK’in verilerine göre yapılacak zamların bile toplu sözleşme maddelerine doğrudan yansıtılmadığını vurguladı.

TÜİK’İN TEMMUZ AYI ENFLASYONUNU YÜZDE 61, ENAG'INKİ YÜZDE 100

Çivi, "Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı ve maaşlı çalışanları olumsuz etkiliyor. Maaş artış sistemi, tamamen TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla sınırlı ve çalışanlar bu rakamlara mahkûm edilmiş durumda. Gerçek yaşam maliyetlerine baktığımızda, harcama kalemlerimize göre enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. ENAG’ın verileri de bu durumu destekliyor. Örneğin, TÜİK’in temmuz ayı enflasyonunu yüzde 61 olarak hesapladığı yerde, ENAG yüzde 100 olarak belirledi. Bu durumda toplu pazarlık sürecinin adil olması için, maaş zamlarının sadece TÜİK'in değil, ENAG’ın verilerinin de dikkate alınarak belirlenmesi gerekiyor" dedi.

"TÜİK’İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON RAKAMLARIYLA ÖRTÜŞMÜYOR"

Çivi ayrıca, maaş zamlarının TÜİK rakamlarına göre belirlenmesine rağmen çalışanların bu artışı ancak 6 ay sonra maaşlarına yansıtabildiğini ve bunun adil olmadığını dile getirdi. Çalışanların büyük ölçüde bankalara borçlu olduğunu ve yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanmak zorunda kaldıklarını ifade eden Çivi, bu durumun TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla örtüşmediğini belirtti.

"65 YAŞINA KADAR ÇALIŞMAYA ZORLUYOR"

Emeklilik konusunda da memurların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Çivi, "Bugün en düşük memur maaşındaki ilave ve ek ödemelerin emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplamalarına dahil edilmemesi, memurları ya emeklilikten sonra ikinci bir iş aramaya ya da 65 yaşına kadar çalışmaya zorluyor. Bu nedenle, maaş bordrolarındaki ilave ödemelerin taban aylığına yansıtılması ve çalışanların emekli olduklarında da yaşam standartlarını sürdürebilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.