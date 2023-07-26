Memur-Sen zam talebini açıkladı: Memur maaşı 30 bin TL'nin altında olmamalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün akşam Habertürk kanalında katıldığı bir TV programında memur maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yalçın, 30 bin liranın altındaki maaşla herhangi bir memurun hayatta kalma şansı olmadığını ifade etti.

Yalçın, kira artışlarına da dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"MEMUR NASIL AYAKTA KALABİLECEK"

“Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir.”

Ali Yalçın memurların kira fiyatlarından dolayı tersine tayin taleplerinde bulunduklarını, yüksek kiralar nedeniyle tayin iptali istediğini, doğudan batıya, küçük illerden büyük illere olan tayin taleplerinin tersine döndüğünü ifade etti.

‘EMEKLİLERE DE İYİLEŞTİRME OLMALI’

4 milyonu bulan kamu görevlisi, 2 milyon 300 bini aşan memur emeklisinin olduğunu aktaran Ali Yalçın, 1 Ağustos’ta görüşmeleri başlayacak toplu sözleşmenin memur emeklilerini de alakadar ettiğini belirtti.

Yalçın, memurların emekli olduktan sonra maaşlarının düştüğünü ve en düşük maaşın 9 bin 800 TL olduğunu ifade ederek, “Emeklilerle ilgili bir an önce iyileştirmeye ihtiyaç var. Çalışırken aldığınız maaşın mutlaka yüzde 75-80’nini alabilmeniz lazım ki, iyi kötü ayakta kalabilesiniz” dedi.

"ALACAĞIMIZ VAR"

En düşük memur maaşının 22 bin lira olarak açıklanmasına değinen Yalçın, “En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor. Memurlar olarak 1650 TL alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli” ifadelerini kullandı

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