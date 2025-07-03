Memur-Sen’den 'yetersizlik' tepkisi! Refah payı ve ek zam talebi...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025 Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarında refah payı ve iyileştirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, “Enflasyon artış hızı düşse de maaşlardaki kayıp hızı artarak devam etmektedir. Geçim derdinin arttığı bu dönemde refah payı verilmesi ve iyileştirme yapılması şart olmuştur.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 artarken, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6’lık zam ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş/ücret artışı toplamda yüzde 15,57 seviyesinde gerçekleşti.

Yalçın, bu oranlar doğrultusunda en düşük kamu görevlisi maaşının (bekar, sendikalı) 41 bin 120 liradan 47 bin 520 liraya yükseldiğini, en düşük kamu görevlisi emeklisi aylığının ise 19 bin 570 liradan 22 bin 615 liraya çıktığını hatırlattı.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı şunları kaydetti:

“Henüz maaşlara zam gelmeden temmuz ayından itibaren doğalgaza yapılan zam ve haziran ayı içerisinde piyasalarda yaşanan anlık fiyat artışları, açıklanan enflasyon rakamlarına tam yansımamış olsa da vatandaşın ceplerinde hissedilmektedir. Enflasyon ile yaşam maliyeti arasındaki fark giderek açılmaktadır. Bu yüzden, kayıplar sadece enflasyon farkıyla değil, refah payıyla da telafi edilmelidir.”

Yalçın, özellikle artan kira fiyatları ve yükselen yaşam maliyetleri karşısında kamu görevlileri ve emeklilere yönelik iyileştirmenin zorunlu olduğunu vurguladı.