Memur ve emekli maaşlarında bugün kritik gün

Toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci toplantısı bugün yapılacak. Emekli ve memurlar heyecanla bekliyor.

Memur ve emekli maaşlarında bugün kritik gün

Kamu çalışanları ve emeklilerini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı.

Toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının teklifini açıklaması bekleniyor.

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HEYET İLK TEKLİFİNİ AÇIKLAYACAK

Bu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna açıklayacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.

Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

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MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Memur-Sen, toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alıyor. Konfederasyon, 2024 için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyor.

Konfederasyon, 2025 için ise 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep ediyor.

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