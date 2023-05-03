Memur ve emekli zammı netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından, memur ve emekli maaş zamlarının dört aylık rakamı netleşti. Mayıs ve Haziran aylarının enflasyonunun açıklanmasının ardından zamlar belli olacak.

Memur ve emekli zammı netleşiyor

Memur ve Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 arttı.

Emekli ve memur maaş zam oranları yılın ilk 6 ayının TÜFE verilerine göre belli oluyor. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu.

Mayıs ve Haziran enflasyonlarının açıklamasının ardından hem emeklilerin hem de memurların alacağı zam oranı netleşecek.

Zam oranları, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.

Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

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