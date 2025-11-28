Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli yapılacak zam için gözlerini enflasyon verilerine çevirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı kasım ve aralık ayı enflasyon verileri öncesi, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler tahminlerini paylaştı.

Anket, hem yıllık enflasyonda düşüş beklentisini hem de maaşlara yapılacak artışın ne olabileceğini gözler önüne seriyor.

KASIM ENFLASYONU BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

AA Finans’ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, kasım enflasyonunun yüzde 1,31 seviyesinde gelmesi öngörülüyor.

Ankete katılan ekonomistlerin tahmin aralığı ise yüzde 1 ila yüzde 1,65 bandında seyrediyor.

Bu tahmine göre, ekim ayında yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasım ayında yüzde 31,65 seviyesine gerilemesi tahmin ediliyor.

2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi, kasım itibarıyla yüzde 31,89 oldu.

Yıl sonuna ilişkin tahminlerin yüzde 31 ila yüzde 32,51 aralığında yer aldığı belirtiliyor. Tüketici Fiyat Endeksi ise ekim ayında yüzde 2,55 artış göstermişti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

Zam hesaplamalarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon verileri, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenen enflasyon farkı belirleyici oluyor.

Şu ana kadar oluşan zam farkı:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 10,25

-Memur ve memur emeklileri: Yüzde 16,56

Bu oranlar, temmuz–ağustos–eylül–ekim aylarındaki açıklanan enflasyon verilerine göre kesinleşti.

-Kasım enflasyonu yüzde 1,31 gelirse:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 11,69

-Memur ve memur emeklileri: Yüzde 18,07

Bu oranlar, aralık ayı verisiyle birlikte netleşmiş olacak. Ekonomistlerin 2025 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ve gerçekleşen oranlar ise şöyle:

TABLO: SÖZCÜ

GÖZLER ARALIK ENFLSAYONUNA ÇEVRİLDİ

Ekonomistlerin kasım ayı tahminleri, yıllık enflasyonda hafif bir gerilemenin yaşanacağına işaret ediyor. Bu durum da memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranlarını da şekillendiriyor. Kasım verilerinin açıklanmasının ardından, gözler aralık ayı enflasyonunda olacak.

Son verinin gelmesiyle birlikte, 2025’in ilk yarısında geçerli olacak zam oranları kesinleşmiş olacak.