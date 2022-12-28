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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Milyonlarca emekli, maaşlarının 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin altında kalmasına isyan ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ düşük emekli maaşı için refah payı desteğinin gündeme gelebileceğini söyledi. İşte ayrıntılar...

Galeri Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 08:59
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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Emekli ve memur milyonların beklediği açıklama geldi. 2023 asgari ücretinin 8 bin 506 olarak açıklanmasının ardından yıl sonuna yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşlarına gelecek zam da gündemde yerini koruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA REFAH PAYI GELEBİLİR'Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Dağ, daha önceki artışlarda seyyanen bir artış yapıldığını belirterek en düşük emekli aylığına refah payı gelebileceğini ifade etti.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

'ÖDEMİŞ OLUNAN PRİME GÖRE OLUYOR'Açıklamalarında Dağ, 'Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor' dedi.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

EYT'DE YAŞ KRİTERİEYT'deki yaş konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Dağ, 'En ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir husus. Milletimizin maksimum memnuniyetini sağlayacağız. Söz verdiğimiz bu meseleyi çözüme kavuşturacağız' ifadelerini kullandı.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından sıra memur zammına geldi. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla memur ve emekliye yapılacak zam oranı kesinleşecek. Ancak ek zam isteyen memur temsilcisi Memur-Sen, taleplerini iletmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

VERGİ MATRAHI VE EK ZAM TALEBİGörüşme sonrası açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar için 2 önemli talepte bulundu. Vergi matrahının yükseltilmesini ve ek zam istediklerini belirten Yalçın, 'Vergi matrahı konusunda huzursuzluğumuz var. Son birkaç ay kamu görevlileri matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybediyorlar. Vergi matrahı yükseltilmeli oran yüzde 15'e sabitlenmeli. Memurlara enflasyon farkının dışında bir zam yapılması zaruri hale geldi. En düşük memur maaşında iyileştirme yapılması gerekiyor. Kiralar memurları zorluyor, büyük şehirlerden kaçış başladı' ifadelerini kullandı.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

'İŞÇİLERİMİZİN TALEPLERİNİ İLETTİK'Yalçın konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Hassasiyetimizi ifade ettik. 4A kadrosuna alınacak arkadaşlarımızın beklentilerini aktardık. Usta öğretici, ek ders gibi beklentileri ilettik. İşçilerimizin taleplerini ilettik. Emekli aylıkları konusunda yaklaşımlarımızı ifade ettik. Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin yaklaşımımızı paylaştık. Memur işi yapan işçiler memur kadrosu bekliyor, bu konuda talebimizi aktardık.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

'BEKLENTİMİZ EK GÖSTERGEDE ADALET SAĞLANMASI'Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade ettik. 1. dereceye kadar yükselenlerin 3600 ek göstergeye yükselmesi konusundaki talebimizi bir kez daha ifade ettik. Beklentimiz ek göstergede adalet sağlanması.'

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve memur emeklisi zammı hakkında konuşan Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etmişti.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

'ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPACAĞIZ'Bakan Bilgin, 'Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz.Bitmemiş tamamlanmamış çalışmayı önceden açıklamak doğru olmaz. Biz ücret artışların dışında memur ve çalışanlarımızın ücretlerine çok önemli katkı yaptık.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Ücret düzeyinde alınan vergileri vergi dışı bıraktık. Bu tüm ücretlere yansıdı. Şimdi bir başka şey daha yapılıyor.' ifadelerini kullanmıştı.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

VERGİ DİLİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR'Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti: 'Maliye Bakanımızla talepleri birlikte değerlendirdik. Vergide dilimleri için çalışma yapılıyor.Maliye Bakanımız bunu açıkladığı zaman çok önemli etkisi olacak. Kamu çalışanların ücretlerini çok rahatlatacak. 'Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz' eleştirileri ortadan kalkacak.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

'BAĞKUR EMEKLİLERİMİZİN DE MAAŞINA DÜZENLEME YAPILACAK'En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler.Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek.'

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan memur zammı hakkında açıklama da bulundu. Yazgan, asgari ücrete yapılan yüzde 54.5’lik artışın memurlara da yansıtılmasını gerektiğini belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücretin yüzde 54.5 artışla net 8 bin 500 lira olacağını açıkladı.Memurların gözü ise ocak ayında yapılacak yeni yıl zammında” diye konuştu. Asgari ücretin 8 bin 506 TL'ye çıkmasını olumlu bulduğunu belirten Yazgan, “Artış kriterlerinin kamu görevlileri için de uygulanmasını istiyoruz” dedi.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

'OCAK’TA MEMURUN YÜZÜ GÜLSÜN'Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asgari ücret artışı konusunda teşekkür eden Yazgan, “Kamu görevlileri için oransal zammın yanında seyyanen zam ya da taban aylığa artış talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

1 Temmuz itibariyle en düşük devlet memuru maaşının 8 bin 119 TL olduğunu belirten Yazgan, “Asgari ücrete yapılan yüzde 54.5’lik artış esas alınarak yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle seyyanen zam yapılmalı. Kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir” dedi.Ayrıca, Büro Memur-Sen’den yapılan açıklamada 2010-2022 yılları arasında asgari ücrete ve memurlara yapılan zam oranları yıl yıl rakamlarla paylaşıldı. Açıklamada, “2010-2022 Yılları arasında asgari ücrete oransal olarak yüzde 854 artış yapılmıştı. Asgari ücrete son yapılan %54.5 oranında zamla net asgari ücret 8500 TL'ye çıkarılmıştır.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Bu artışla birlikte asgari ücretteki 2010-2023 yılları arasındaki oransal artış yüzde 1376'ya çıkmıştır. Aynı dönemde, 2010-2022 yılları arasında en düşük devlet memuru aylığına oransal olarak yüzde 598 artış yapılmıştır.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Devlet memurlarına son yıllarda yapılan maaş artış oranları asgari ücrete yapılan artışlarla kıyaslandığında çok düşük kalmıştır. 2023 yılı Ocak ayında devlet memuru maaşlarına yapılacak zam için seyyanen zam asgari ücrete yapılan %54.5 oranı esas alınarak, yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle memur maaşlarında meydana gelen kaybın büyümesine fırsat verilmemelidir” denildi.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

'TAHMİNİ ARTIŞ YÜZDE 30-35'3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak. ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'e göre '3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak.' Bu hesaplamaya göre 2022'de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023'ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TL'ye yükselecek.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

ÖĞRETMEN MAAŞI 16 BİN TL'Yİ GEÇİYOR2022'de öğretmen maaşı ise ortalama 12 bin 276 TL idi. Bu rakama 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 8 toplu sözleşme ve refah payı eklenecek.Ortalama beklenen artışın da yüzde 30-35 olduğu hesaba katılırsa 2023'te ortalama öğretmen maaşı 16 bin 572 TL olacak.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN 2023 MAAŞ ZAMMI NE OLUR?Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek.6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Erdem'e göre buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor.En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022'deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35'lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023'teki maaşı 5 bin 665 TL'ye çıkmış olması bekleniyor.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

2022'de en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 TL iken buna refah payı ve yüzde 30-35'lik enflasyon tahminiyle maaşın ortalama 8 bin 205 TL olması öngörülüyor.

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

İşte, şu ana kadar netleşen enflasyona göre memurların kadroya göre maaş hesabı:Genel müdür 1/4Mevcut maaş: 29.809,00Yeni maaş: 34.313,14

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4Mevcut maaş: 15.848,00Yeni maaş: 18.242,63

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Memur (Üniversite mezunu) 9/1Mevcut maaş: 9.707,00Yeni maaş: 11.173,73

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Öğretmen 1/4Mevcut maaş: 12.276,00Yeni maaş: 14.130,90

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Başkomiser 3/1Mevcut maaş: 15.810,0Yeni maaş: 18.198,89

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Polis memuru 8/1Mevcut maaş: 13.747,00

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Uzman doktor 1/4Mevcut maaş: 18.853,00Yeni maaş: 21.701,69

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1Mevcut maaş: 11.828,00Yeni maaş: 13.615,21

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Mühendis 1/4Mevcut maaş: 16.205,00Yeni maaş: 18.653,58

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Profesör 1/4Mevcut maaş: 25.984,00Yeni maaş: 29.910,18

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Araştırma görevlisi 7/1Mevcut maaş: 15.311,00Yeni maaş: 17.624,49

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Vaiz 1/4Mevcut maaş: 12.752,0Yeni maaş: 14.678,83

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Avukat 1/4Mevcut maaş: 15.485,00Yeni maaş: 17.824,78

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

2023 MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARIYüzde 15.11 üzerinden hesaplanan 5 aylık enflasyon verisine göre 2023’te memur emeklisi maaşları şu şekilde olacak:Müsteşar (1/1)Mevcut maaş: 21.905,20Yeni maaş: 25.215,0

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Genel müdür (1/1)Mevcut maaş: 19.361,41Yeni maaş: 22.286,92

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Şube müdürü (Lisans - 1/4)Mevcut maaş: 7.429,13Yeni maaş: 8.551,67

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Memur (Lisans - 1/4)Mevcut maaş: 7.269,57Yeni maaş: 8.368,00

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Öğretmen (1/4)Mevcut maaş: 7.475,5Yeni maaş: 8.605,07

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Kaymakam 1. sınıf (1/4)Mevcut maaş: 12.691,14Yeni maaş: 14.608,77

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Polis memuru (8/1)Mevcut maaş: 7.731,57Yeni maaş: 8.899,81

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Mühendis (1/4)Mevcut maaş: 9.115,72Yeni maaş: 10.493,11Teknisyen (Lise-1/4)Mevcut maaş: 6.343,71

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AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı

Profesör (1/4)Mevcut maaş: 17.340,84Yeni maaş: 19.961,04Yeni maaş: 7.302,24

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