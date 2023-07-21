Memur ve emeklinin beklediği tarih açıklandı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme tarihi belli oldu.

Memur ve emeklinin beklediği tarih açıklandı

Yaklaşık 8 milyonluk bir kesimi ilgilendiren 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi 1 Ağustos itibarıyla başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.
Görüşmelere sayılı günler kaldı. Memur-Sen sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

120 maddelik teklif kamuoyuyla paylaşılacak Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Memur-Sen tekliflerini açıkladığında biz sadece 6 aylık dönemler halinde maaş artışlarına dair oranları görmeyeceğiz, kira yardımına dair hususları göreceğiz. Yine engelliler ile ilgili beklentilerin ya da tekliflerin neler olduğunu göreceğiz. Çalışan kadınlara yönelik kamu görevlilerine yönelik tekliflerin neler olduğunu göreceğiz. Kişilerin görevde yükselmesinden tutun, emeklilik meselelerine kadar çok sayıda meselenin tekliflerin içinde olduğunu ve masada müzakere edileceğine de şahit olacağız. Bu bakımdan önümüzdeki pazartesi açıklandığında çok sayıda yeni teklifin burada karşımıza çıkacağını göreceğiz."

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