8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

AKP’nin yaklaşan seçimlerden önce kesenin ağzını açmayı planladığı, bu kapsamda memur ve emekliye ek zammın gündemde olduğu öne sürüldü. Kulislere göre oran da tarih de şimdiden belli oldu.

Galeri Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:51
Takip Et
1/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

İktidar partisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine giden süreçte kesenin ağzını açmayı hedefliyor.

2/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzde 54.54 oranında zamla 8 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücret için 'Yetersiz kalması durumunda ek zam yapabiliriz' mesajını vermişti.

3/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

Aynı senaryonun, emekli ve memur maaşları için de konuşulmaya başlandığı ileri sürüldü.

4/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

Show Haber'in aktardığına göre AKP kurmayları, seçim öncesi memur ve emekli maaşlarında yeni bir artış için düğmeye bastı.

5/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.

6/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

“TARİH BELLİ”
Seçim için muhtemel tarihler 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri konuşulurken, Show Haber'de yer alan habere göre ek zam haberinin mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.

7/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

“YÜZDE 15”
Ankara kulislerinde öne çıkan zam oranı ise yüzde 15. Yani memur ve emeklinin maaş artışının yüzde 45'i bulması hedefleniyor.

8/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

İktidar partisinin ek zam için yapılan çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor.

9/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

10/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

11/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

12/12
Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
4
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
6
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
7
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Chelsea 18 yaşındaki Santos'a servet ödedi
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Buğday yüklü tır devrildi
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
﻿Rize’de 41 köy yolu kardan kapandı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿Balıkesir'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
﻿İşte AKP'li belediyelerin rant dosyaları. Murat Ongun tweet serisiyle tek tek anlattı
﻿Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor
﻿Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor
﻿Meteoroloji 41 ili uyardı. Lapa lapa ile kar geliyor
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿İmamoğlu tarihe geçti. Erdoğan'a yüzde 1443 fark attı
﻿İmamoğlu tarihe geçti. Erdoğan'a yüzde 1443 fark attı
﻿İmamoğlu tarihe geçti. Erdoğan'a yüzde 1443 fark attı
﻿Yunan medyası Ege'de tacizi çarpıtarak verdi. Yine ayak oyunlarına başladılar
﻿Yunan medyası Ege'de tacizi çarpıtarak verdi. Yine ayak oyunlarına başladılar
﻿Yunan medyası Ege'de tacizi çarpıtarak verdi. Yine ayak oyunlarına başladılar
﻿Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo 'kokain' ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo 'kokain' ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo 'kokain' ele geçirildi
﻿Haliç'te haç çıkarma töreni
﻿Haliç'te haç çıkarma töreni
﻿Haliç'te haç çıkarma töreni
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
﻿Dolar zirveyi görecek diyen ekonomist Selçuk Geçer tarih verdi
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Gelin erkek çıktı. Bütün şehir bu olayla çalkalanıyor
﻿Gelin erkek çıktı. Bütün şehir bu olayla çalkalanıyor
﻿Gelin erkek çıktı. Bütün şehir bu olayla çalkalanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.