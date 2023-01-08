Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli

İktidar partisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine giden süreçte kesenin ağzını açmayı hedefliyor.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzde 54.54 oranında zamla 8 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücret için 'Yetersiz kalması durumunda ek zam yapabiliriz' mesajını vermişti.
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Aynı senaryonun, emekli ve memur maaşları için de konuşulmaya başlandığı ileri sürüldü.
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Show Haber'in aktardığına göre AKP kurmayları, seçim öncesi memur ve emekli maaşlarında yeni bir artış için düğmeye bastı.
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Yüzde 30 zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 TL'ye yükselmişti.
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“TARİH BELLİ” Seçim için muhtemel tarihler 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri konuşulurken, Show Haber'de yer alan habere göre ek zam haberinin mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.
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“YÜZDE 15” Ankara kulislerinde öne çıkan zam oranı ise yüzde 15. Yani memur ve emeklinin maaş artışının yüzde 45'i bulması hedefleniyor.
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İktidar partisinin ek zam için yapılan çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor.