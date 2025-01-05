Memur ve emekliye refah payı verilecek mi? Milyonların beklediği kulis bilgisi geldi

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine Ocak ayı için yapılacak zam oranı yüzde 15,75 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı, yüzde 5,23’ü ise enflasyon farkı olmak üzere yüzde 11,54 oranında zam alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

6 ay geçerli olacak Ocak ayı zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya çıkarken, en düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıktı.

GEÇEN 6 AYLIKLIK ZAMLA FARK OLUŞTU

Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alan emekliler 2024'ün ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında , 2. 6 aylık dönem için ise 19,31 oranında maaş zammı almıştı.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Türkiye'nin haberine göre memurlar ve emekliler için refah payı düzenlemesi gündemde. Ankara kulislerinde yapılan zammın yüzde 20’ye tamamlanabileceği ve memur maaşlarına da aynı oranda bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Ancak refah payı için ayrıca bir yasal düzenleme gerekiyor.

MEMURLARDA REFAH PAYI BEKLENTİSİ ARTTI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memurlara yüzde 15 maaş zammı ve yüzde 10 refah payı verilmesini talep etti.

Yalçın açıklamasında "Hakem Kurulu’nun görmek istemediği enflasyon gerçeği görülmeli. 2025 yılı için 1’inci döneme yüzde 15 maaş artışı teklif etmiştik. İki yıl için ‘yüzde 10 refah payı’ demiştik. Gelinen noktada, ocak ayı itibarıyla yüzde 15 maaş artışı ve yüzde 10 refah payı ile başlanması gerekirdi. Durum, bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Enflasyon yükselirken, maaşlarımızı adil ve makul seviyede artırmak gerekiyorken, ‘Enflasyonu azaltmak için maaşları baskılayalım’ yanlışında ısrarcı olunmasına anlam veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK MI?

Diğer yandan kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olan emeklilerin büyük bölümünün söz konusu zam oranıyla maaşlarında bir artış yaşanmayacağı için en düşük emekli aylığının yükseltilmesi söz konusu olacak.

En düşük emekli maaşı geçen yılbaşında 10 bin, Temmuz'da 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu yıl için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından en düşük emekli aylıkları konusunda bir çalışma başlatabileceklerini söylemişti.

Bakan Işıkhan açıklamasında , “Ocak ayındaki EKK’da en düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma olabilir. Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulunda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.