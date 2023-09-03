Memur ve memur emeklisi maaş zammı Resmi Gazete'de

Memurların ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılına ait maaş zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı Resmi Gazete'de

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belirlenmişti.

Toplu sözleşmede memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden herhangi bir sonuç alınmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

Hakem Kurulu'nun 5 kez toplanması sonunda memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli olmuştu.

Alınan artış kararına göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılması sonucu duyurulmuştu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

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