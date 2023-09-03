Memur ve memur emeklisi maaş zammı Resmi Gazete'de

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belirlenmişti.

Toplu sözleşmede memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden herhangi bir sonuç alınmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

Hakem Kurulu'nun 5 kez toplanması sonunda memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli olmuştu.

Alınan artış kararına göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılması sonucu duyurulmuştu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.