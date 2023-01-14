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Demirören sayısalın tüm oyunlarına çılgın zam yaptı. Memura yüzde 30 zam haksızlık değil mi?

Milletin zengin olma hayallerine Demirören'nden yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam. Emekli ve memura ise sadece yüzde 30 zam.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:17
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Memur yüzde 30 zam haksızlık değil mi? Demirören sayısalın tüm oyunlarına çılgın zam yaptı

Demirören sayısalın tüm oyunlarına çılgın zam yaptı. Memura yüzde 30 zam haksızlık değil mi?
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Zam zam zam. İşte bu zam çılgınlığına Demirören'nden çılgın sayısal loto ve süper lotoya çılgın bir zam. Ekonomik kriz nedeniyle ezilen vatandaşın, Demirören'in oynattığı Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto'yu yapılan yüzde 50'lik zamla zengin olma hayalleri suya düştü. Çılgın Sayısal lotoda, Süper Star'a çevrilince kolon fiyatı 9 liraya yükseliyor. İşte burada sorulması gereken soru ise Demirören iki loto oyununa yüzde 50 zam yapılırken, emekliye ve memura neden yüzde 30 zam yapıldı. 

Şans oyunlarının en önemlilerinden biri olan Çılgın Sayısal Loto’da kolon fiyatı 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi. Çılgın Sayısal Loto’da Süper Star'lı kolon da 9 TL oldu.Yapılan zammın ardından tam kupon fiyatı da 90 TL’ye yükseldi. Gelde bu paralara zengin olma hayallerini süsle.

DEMİRÖREN'E YÜZDE 50 MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM

Demirören'in yaptığı zam iki loto oyunuyla sınırlı değil. Şans Topu ve On numaraya ise yüzde 100 zam yapıldı. Kolon ücreti her iki oyunda da 2 liradan 4 liraya çıkarıldı. Zamlar yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişirken, memur ve emekliye yapılan yüzde 30 zam kafalarda soru işareti bırakıyor. 

DEMİRÖREN’E GEÇMİŞTİ

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na geçirilmiş, 2020’de de iktidara yakın Demirören grubu ve İtalyan ortağına ait Sisal Şans’a ‘hasılat paylaşımı modeli’yle devredilmişti.

Bu anlaşmadan sonra düzenlenen bazı çekilişlerde şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum Meclis gündemine taşınmıştı. Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini de ‘mevzuat eksikliği’ nedeniyle hiç kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

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